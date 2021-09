Sonda NASA Psyche získává finální podobu, využije solární elektrický pohon

16 Psyche byl jako další možný cíl pro NASA ohlášen v roce 2016 (nicméně na designu sondy se začalo pracovat už o čtyři roky dříve) a věci v tomto případě nabraly vcelku rychlý spád, neboť již příští rok má startovat mise Psyche, která se vydá do Hlavního pásu planetek, jenž se nachází mezi drahami Marsu a Jupiteru. Můžeme se těšit na to, že se podíváme na vzácný objekt s průměrem cca 220 - 280 km, který má být tvořen především železem a niklem v hodnotě kvadrilionů dolarů. Nicméně sonda bude ke svému cíli putovat čtyři roky, takže jde o téma až pro rok 2026.

Cílem mise ale bude zjistit právě i to, z čeho se 16 Psyche opravdu skládá a zda odhad o jeho složení není náhodou úplně mimo, nicméně na vysoký podíl kovů ukazuje i gravitační vliv tohoto tělesa.

Psyche bude vypuštěna příští rok v srpnu a před sebou bude mít cestu dlouhou 2,4 miliard kilometrů, kterou překoná za tři a půl roku. Prvotní impuls sondě dodá výkon rakety Falcon Heavy, ovšem pak už bude Psyche spoléhat na svůj vlastní solární elektrický pohon. Jde tak o druh iontového pohonu, který využívá elektřinu ze Slunce získanou v tomto případě pomocí velkých solárních panelů. S sebou si tak Psyche poveze nádrže s 922 kg xenonu, jehož ionty urychleny elektromagnetickým polem a vypouštěny ze čtyř trysek Hallových motorů budou tvořit reaktivní pohon. Psyche bude vůbec první zařízení, které takový pohon využije za orbitou Měsíce

stav sondy Psyche z letošního července, technici právě instalují trysky Hallových motorů

Jako obvykle bude tah tohoto pohonu velice slabý, a to jen asi 18 gramů, ovšem motory mohou pracovat velice dlouho a nakonec budou schopny Psyche akcelerovat na rychlost 320.000 km/h (89 km/s). Inženýři z NASA přitom uvádějí, že kdyby měla sonda využít klasické chemické rakety, musela by si s sebou vézt asi pětinásobek paliva, čili asi 4600 kg. Otázka je, zda do toho pak započítali i palivo, které by bylo spotřebováno navíc právě kvůli celkově zvýšené hmotnosti a zda byl brán v potaz i vliv těžší sondy na start rakety a úvodní rychlost.

čtyři trysky schované pod červenými ochrannými kryty





Sonda bude vypuštěna z Floridy za necelý rok a Falcon Heavy ji nasměruje na cestu k Marsu. Ten totiž Psyche využije v gravitačním manévru o sedm měsíců později a na začátku roku 2026 už bude pohon sondy plně zaměstnán tím, aby ji postupně dokázal dostat na oběžnou dráhu planetky 16 Psyche. Právě to bude obtížné i vzhledem k tomu, že neznáme přesnou hmotnost tohoto tělesa, a tedy ani gravitační sílu. Iontový pohon pak bude postupně využit k tomu, aby se sonda dostala postupně blíže a blíže k povrchu planetky

modré xenonové plazma vypouštěné z trysky motoru

Psyche tak bude mít díky svému pohonu velice blízko k sondě Dawn, jejíž mise trvala 11 let, během nichž navštívila jednak asteroid Vesta a poté i protoplanetu Ceres. Dawn skončila až v roce 2018, když jí došly zásoby hydrazinu využívaného pro otáčení se v prostoru.

Ceny souvisejících / podobných produktů: