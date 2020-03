Sony dnes ohlásí specifikace PlayStation 5

Microsoft tak potvrdil naše očekávání, že výkon nového Xboxu bude skutečně velice slušný. Nabídne totiž cca 12 TFLOPS, a to pouze co se týče grafického jádra, vedle nějž tu budou ještě procesorová jádra Zen 2 v konfiguraci 8C/16T, či případně jen 8C/8T, ale na vyšším taktu. Srovnatelná PC sestava by tak měla ve výbavě Ryzen 7 a grafiku s vyšším výkonem než RTX 2080 Super, ovšem toto srovnání samozřejmě kulhá, neboť herní konzole není PC a nemá ani s PC srovnatelný paměťový subsystém.