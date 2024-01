Starfield: vyšel dosud největší update 1.9.51.0

Od vydání Starfieldu uběhlo už několik měsíců (viz naše tehdejší představení hry ), takže se lze pozastavit nad tím, jakým způsobem Bethesda tento titul po vydání podporuje. Ať už hra někomu sedla nebo ne, updaty opravující chyby nebo přidávající nové funkce dosud vycházely s výrazně menší intenzitou, než co bychom od hry tohoto formátu očekávali. A právě na to se v poslední době vztahuje nejvíce kritiky. Jedna věc je vydat hru v nepříliš dobrém technickém stavu a pak ji intenzivně upravovat a vylepšovat, aby bylo vidět, že se na ní stále pracuje. Jenže u Starfieldu už mají hráči po více než 4 měsících spíše opačný pocit.