System Shock 3 nejspíše nebude, odešli klíčoví vývojáři

Minulý rok v září jsme uvedli, že se chystá další System Shock s pořadovým číslem tři a mohli se těšit přímo na žně. Krom zbrusu nové hry se totiž chystá také přepracovaný původní System Shock od Nightdive a navíc má být brzy vypuštěn i System Shock 2 Enhanced Edition.

Pokud ovšem jde o System Shock 3 od OtherSide Entertainment, vypadá to bledě, neboť v posledních pěti měsících toto studio opustil či musel opustit hlavní autor, vedoucí programátor, designový ředitel a další vedoucí pracovníci, zatímco samotné studio se rok snažilo získat nového vydavatele. Nyní navíc přichází zpráva , že celý tým, který pracoval na System Shock 3, už neexistuje a lidé z něj nepatří mezi zaměstnance studia OtherSide.

System Shock 3 (SS3) byl naposledy prezentován na GDC 2019, kdy už OtherSide neměli po svém boku vydavatele Starbreeze, který začal mít finanční potíže, a tak zhruba před rokem prodal práva samotnému studiu. Warren Spector (Ultima Underworld, System Shock, Thief: The Dark Project) jako kreativní ředitel vývoje SS3 pak v květnu hlásil, že jedná z několika potenciálními vydavateli a nevyloučil, že OtherSide si nakonec svou hru vydají sami s tím, že mají finance na "delší dobu".

Během posledních pěti měsíců ale začali ze studia odcházet, nebo byli propuštěni klíčoví zaměstnanci, kteří tuto skutečnost jasně dali najevo na svých profilech na LinkedIn. Propuštění celého vývojářského týmu ovšem nebylo potvrzeno, stejně jako to, že ten měl být značně pozadu za tvorbou potřebného obsahu do hry.

Od údajného vývojáře, který stojí za nejnovějšími informacemi, se také dozvídáme, že kdyby Starbreeze nepostihla krize, výsledkem by jistě byla hra s neotřelým a inovativním systémem, byť by asi byla celkově menší, než by si tato série zasloužila. Pracoval na ní poměrně malý tým, který však měl vysoká očekávání a ta také přinesla drahé experimentování, což zase vyústilo v nutnost improvizovat, takže SS3 by asi ve výsledku nebyl hrou, kterou fanouškové obecně očekávají.

