Taktování uzamknutých Alder Lake se asi neujme, desky jsou drahé a je jich málo

Nedlouho po odstartování prodeje procesorů Alder Lake-S s uzamknutým násobičem se ukázalo, že některé desky umožňují jejich velice snadné přetaktování s využitím zvýšení základní frekvence BCLK. To je právě druhá proměnná v kratinké rovnici, jejíž znásobením dostaneme výsledný takt procesoru a pokud nemůžeme hýbat samotným násobičem, zbývá právě už jen BCLK.

Brzy se tak začaly objevovat přetaktované řadové Alder Lake-S jako Core i5-12400 na 5,2 GHz a vypadalo to, jako by Intel s tím snad tiše souhlasil a pojal to jako oficiálně nepodporovanou funkci pro lepší šance v boji proti konkurenci. Oficiálně ovšem Intel taktování uzamknutých CPU pomocí BCLK důrazně nedoporučuje a také se začalo proslýchat, že si chystá nové verze mikrokódu, v nichž už tuto možnost zarazí. To ale zřejmě ani nebude muset.

Díky informacím z fór serveru HWBot máme nyní přehled zřejmě o všech deskách, které umožňují přetaktování procesorů Intel pomocí BCLK. Jsou to následující modely:

MSI Z690I Unify (BIOS: E7D29IMS.111, E7D29IMS.122 )



MSI Z690 Unify X (BIOS: A22TC, A22TH (C pro C0 stepping, H pro H0 stepping) )

ASUS maximus Z690 formula (BIOS: 0811 )



ASUS maximus Z690 extreme (BIOS: 0811 )



ASUS maximus Z690 hero (BIOS: 0811, 1003 )



ASUS maximus Z690 apex (BIOS: 0811, 0072 )

ASUS STRIX B660 G gaming wifi (BIOS: 1003 )



ASUS STRIX B660 F gaming wifi (BIOS: 1003 )

Gigabyte Z690 Aorus Tachyon (BIOS: X2i )

ASRock Z690 Aqua OC (BIOS: 4.05.BC10 )

Mohli jsme sice doufat, že takovou funkci časem nabídne i více desek, ale tak to zatím nevypadá a spíše vidíme, že nabídka se nerozšiřuje. Máme tu pouze dva modely, které by se daly označit za cenově přijatelné, a to ASUS STRIX s čipsetem B660, ale i tak jde alespoň o 4800 Kč a navíc obě tyto desky jsou určeny pro paměti DDR5.



Na trhu tak není žádná známá deska, která by byla k dispozici za rozumný peníz a podporovala by taktování pomocí BCLK i paměti DDR4. To je přitom základní předpoklad pro to, abychom o takovém overclockingu vůbec uvažovali, neboť těžko si někdo bude kupovat drahou desku a navíc pro DDR5 s cílem taktování levného procesoru a právě proto lze říci, že Intel si s tím (zatím) ani nemusí dělat starosti, neboť o masovou záležitost nepůjde.

Hlavní překážkou je zřejmě to, že pouze drahé desky nabízejí potřebný externí generátor hodinového signálu/taktu, který dokáže nahradit interní procesorový a především umí stabilně jít nad cca 103 MHz. Některý z výrobců desek by se tak musel rozhoupat a příslušně vybavit některý levný model pro DDR4, ale ideálně pak více takových, jinak by hrozilo, že jej nebude stíhat vyrábět. To by ale zřejmě znamenalo vytvoření nové desky nebo upravení stávajících modelů, což není jen o připájení jedné další součástky. Anebo jsou tu nějaké jiné překážky, o nichž zatím nevíme?



