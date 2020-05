Teleskop WFIRST dostal jméno po matce Hubbleova dalekohledu, kdy bude?

Nancy Grace Roman byla vůbec první šéfastronomkou agentury NASA a jako taková vydláždila cestu k nástupu velkých vesmírných sledovacích zařízení, a je tak někdy označována i za matku Hubbleova dalekohledu, který do vesmíru letěl už před 30 lety a stále funguje. To ale spíše kvůli tomu, že Hubble je z velké čtyřky vesmírných teleskopů zdaleka nejznámější. Její zásluhy jsou mnohem širší, ostatně sama přišla do NASA už několik měsíců po jejím zřízení a stojí také za prvními Orbiting Astronomical Observatories či zařízeními International Ultraviolet Explorer a Cosmic Background Explorer.

NASA se tak rozhodla, že chystaný Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) ponese v odkazu na tuto ženu jméno Nancy Grace Roman Space Telescope či prostě zkráceně Roman Space Telescope. Do vesmíru by měl být vynesen někdy v polovině 20. let, takže můžeme doufat, že jej tam už bude čekat James Webb Space Telescope (JWST) , pro nějž to bude důležitý partner.

Zkráceně jde totiž o to, že Roman Space Telescope poslouží i pro hledání zajímavých cílů pro JWST, a to díky svému širokému záběru. Čili JWST se pak bude moci na zvolený objekt podívat blíže, ale sám o sobě by si cíle nacházel jen pomalu a obtížně. Nebude ale ovšem asi na škodu, že Roman Space Telescope dle plánu poletí do vesmíru několik let později než JWST. Však pod kdejakým článkem o novém objevu si můžeme číst, jak se na něj později zaměří právě JWST, takže si lze představit, že fronta na jeho čas bude velice dlouhá i bez přispění nového Roman Space Telescope.

Nancy Grace Roman Space Telescope poslouží k hledání důkazů o existenci temné hmoty a energie a dále bude s využitím koronografu sledovat cizí soustavy a hledat v nich planety, což jsou jeho dva hlavní cíle. K tomu využije své 2,4metrové primární zrcadlo (stejný průměr jako v Hubbleově dalekohledu) a infračervené spektrum. I proto bývá toto zařízení označováno za širokoúhlého bratrance Hubbleu, ostatně díky svému 300Mpix senzoru v zařízení Wide Field Instrument dokáže najednou sledovat 100x větší plochu se stejnými detaily.

Vedle tohoto zařízení či nástroje pak teleskop ponese ještě druhý hlavní nástroj, a to zmíněný koronograf či Coronagraph Instrument. Tento dosud ještě spíše experimentální nástroj bude mít za úkol zastínit sledovanou hvězdu, aby mohlo vyniknout její světlo odražené okolními planetami, nebo procházející skrz jejich atmosféru.

Roman Space Telescope je ale ještě daleko před svým dokončením, ve skutečnosti tento projekt teprve letos v únoru prošel programovými a technickými zkouškami a až nyní se může přikročit k vývoji a následně testování samotného hardwaru. NASA je ale odhodlána tento projekt dotáhnout do konce sama i poté, co z něj dříve vycouvala Kanadská vesmírná agentura. Nyní je ale v rámci rozpočtu NASA jeho vývoj přeci jen v pozadí, neboť agentura se aktuálně soustředí především na to, aby byl do vesmíru už konečně vynesen samotný JWST. To by mělo snad už opravdu dopadnout v průběhu příštího roku.

