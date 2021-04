Tesla opět zisková i díky emisním kreditům a prodeji Bitcoinů

Tesla už téměř dva roky není ztrátovou společností. Máme zde totiž další finanční výsledky za Q1/2021 a pro firmu to opět vypadá dobře. Celá firma měla za poslední čtvrtletí příjmy ve výši 10,39 mld. USD, což je 74% nárůst proti loňskému prvním čtvrtletí (5,99 mld. USD). Zatímco hrubá marže činila 21,3 %, ta provozní byla 5,7 % a v případě čistého zisku (dle GAAP) pak hovoříme o 438 mil. USD (4,2 %). Čistý zisk Non-GAAP dokonce poprvé v historii překonal 1 mld. USD. Otázkou tak nyní je, co vše se zasadilo o zisk, a které oblasti naopak přináší spíše ztrátu. Tesla totiž zdaleka nepodniká jen v autech. Máme zde i solární energii, akumulátorová úložiště, prodeje emisních kreditů, různé služby a v poslední době to zkouší i s kryptoměnou Bitcoin.



Auta zatím tvoří stěžejní část firmy s příjmy 9 mld. USD (86,6 % celé Tesly). To je 75% nárůst proti minulému roku a v tomto množství je i prodej emisních kreditů za 518 mil. USD (+46 %). Hrubá marže je nyní u aut 26,5 %. Energetika a akumulátorová úložiště pak přinesla firmě příjmy 494 mil. USD, nicméně náklady byly vyšší s 595 mil. USD. Podobně tak ztráta byla i v oblasti služeb a dalších, kde šlo o příjmy 893 mil. USD, ale náklady byly 962 mil. USD.



Tesla Gigafactory v Berlíně

V tomto máme ale ony Bitcoiny, které nedávno tolik rozvířily diskuze nejen na téma energetické "čistoty" Tesly. Tesla je nakoupila za 1,5 mld. USD , přičemž v průběhu tohoto čtvrtletí prodala BTC za 272 mil. USD. Prodala je ale dobře, a tak má nyní (resp. v okamžiku účetní závěrky) BTC v hodnotě 1,331 mld. USD. Zatím je tak v plusu lehce přes 100 mil. USD. Tato čísla je ale třeba brát s rezervou, neboť hodnota Bitcoinu je hodně volatilní a jen v průběhu 10 dubnových dní spadla ze svého maxima až o 27 % (to znamená, že Tesle jen během této doby změnily BTC hodnotu o téměř 400 mil. USD, pokud počátkem dubna nezměnila jejich množství).

Tesla Gigafactory v Texasu





Než ale řeknete, že zisk přináší je kredity a Bitcoiny, tak vězte, že zisk je takto "nízký" i kvůli tomu, že v nákladech je započítána i odměna ve výši 299 mil. USD pro Elona Muska ( výkonnostní odměna za dosažení stanovené hodnoty firmy a ziskovosti). Bez ní by tak Tesla vykázala zisk 737 mil. USD.

V tomto čtvrtletí se dále instalovaly solární panely s celkovým výkonem 92 MW a úložiště s celkovými 445 MWh. Počet obchodů a servisních lokací proti loňskému začátku roku vzrostl ze 438 na 561, mobilní servisní flotila pak ze 756 na 923 jednotek. Máme už 2699 Superchargerů s celkem 24515 nabíjecími stojany. Kalifornská továrna nabídne roční kapacitu výroby pro 100 tisíc Modelů S/X a 500 tisíc Modelů 3/Y, šanghajská pak dalších 450 tisíc Modelů 3/Y. Před dokončením je továrna v Berlíně (Model Y), tu texaskou (Model Y, později Cybertruck) čeká ještě více práce.

