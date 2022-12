Tesla patrně od příštího roku vrátí radary do aut pro Full Self-Driving

Tesly s paradoxním názvem Autopilot a nově pokročilejší Full Self-Driving je zdrojem mnoha kontroverzí. Měli jsme tu několik zvláštních nehod, např. nechvalně známé nehody do bílých náklaďáků nebo do policejních aut. "Přesto" se Musk rozhodl, že ze svých vozů vyhodí v podstatě všechny myslitelné senzory a autonomní jízda bude využívat jen kamery. LiDAR už dávno znovu instalovat radary. Změnil tedy Elon Musk názor na radary? Ano i ne. Celá záležitost je totiž docela komplikovaná, tak se na ni pojďme podívat podrobněji. Když se totiž na celý problém podíváme z více úhlů pohledu, zjistíme, že to není tak jednoznačné, jak se může zdát na první pohled. Najdeme zde mnoho důvodů, proč si myslet, že Tesla se mohla se zrušením radaru v minulosti rozhodnout dobře, ale i špatně.

Částečně autonomní řízení ods paradoxním názvem Autopilot a nově pokročilejší Full Self-Driving je zdrojem mnoha kontroverzí. Měli jsme tu několik zvláštních nehod, např. nechvalně známé nehody do bílých náklaďáků nebo do policejních aut. "Přesto" se Musk rozhodl, že ze svých vozů vyhodí v podstatě všechny myslitelné senzory a autonomní jízda bude využívat jen kamery. LiDAR už dávno vyhodnotil jako nesmyslný , radary pak z vozů zmizely v květnu 2021 a ultrazvuk letos na podzim . Podle záznamů pro FCC ale Tesla bude od příštího měsíce do svých vozů. Změnil tedy Elon Musk názor na radary? Ano i ne. Celá záležitost je totiž docela komplikovaná, tak se na ni pojďme podívat podrobněji. Když se totiž na celý problém podíváme z více úhlů pohledu, zjistíme, že to není tak jednoznačné, jak se může zdát na první pohled. Najdeme zde mnoho důvodů, proč si myslet, že Tesla se mohla se zrušením radaru v minulosti rozhodnout dobře, ale i špatně.



Snad všichni výrobci kromě Tesly se snaží přidávat různé typy senzorů a využívat kamery, ultrazvukové snímače, radary i lidar, aby zajistili co nejvíce vstupů pro systém autonomního řízení. Tesla je naopak jako jediná ubírá. Je tedy otázkou, vidí v problematice Tesla něco jiného, co ostatní přehlíží, nebo se jen hloupě snaží být jiná? Když to dělají skoro všichni, obvykle je k tomu nějaký důvod, nicméně znamená to nutně, že je to dobře? Spousta průlomů v technologiích se stala právě díky tomu, že se někdo snažil najít jinou cestu. Jak je to tady, zatím těžko říci. Intuitivně se zdá, že Tesla je zde ta, která volí špatnou cestu a jde nesmyslně proti proudu. Je sice neoddiskutovatelným faktem, že vozy Tesla tvoří 70 % nehod s ADAS systemy, které jsou vyšetřovány agenturou NHTSA , ale na druhou stranu tato data vůbec nezohledňují počet vozů a počet najetých kilometrů, takže nakonec nemáme vlastně ponětí, zda Tesly opravdu bourají na vůz a ujetý kilometr častěji než jiné systémy. Tento veledůležitý detail budou statistiky zveřejňovat až v budoucnu.

Hodně velká debata se strhla ohledně odstranění radaru z vozů. Všichni známe případy, kdy Tesly nabouraly do bílých návěsů nebo do aut s majáky. A tady se dostáváme k paradoxní situaci. Radary přestaly být montovány na vozy Tesla v květnu 2021, ale většina těchto metod se stala před tímto datem, tedy se staly u vozů vybavených radary (a zbývající těsně po tomto přechodu). Je vidět, že samotná přítomnost radaru nezaručuje, že vůz "uvidí" auto s majáčkem. Naopak se nezdá, že by se nějak závratně zvyšoval počet těchto nehod v poslední době, kdy všechny nové (a dnes po aktualizacích už patrně i staré) Tesly na silnicích jezdí jen na kamerový systém.



První taková ojedinělá nehoda se objevila v lednu 2018, v zásadě se ale drtivá většina stala mezi prosincem 2019 a zářím 2021, celkem jich je 16 a poslední vyšetřovaná nehoda je skoro rok stará, z ledna 2022. Jak vidíme, po vypuštění radarů a přechodu na čistě kamerový systém tyto nehody "do majáčků" spíše ustaly, což odporuje tomu, co bychom asi čekali. Tak proč taková otočka a Tesla chce zpět montovat radary? Spousta lidí včetně Muska tvrdí, že i člověk při řízení používá jen oči a mozek, takže kamery a vyhodnocovací systém by to měl zvládnout také. Člověk nic jako radar nemá, a přesto řídí. Na druhou stranu ten by mohl do systému dodat další informace, a to nejspíše i takové, které člověk sám o sobě není schopen vnímat. Je tu ale jedno "ale".

Když Musk ohlašoval odstranění radarů z vozů, argumentoval něčím, co možná nezní intuitivně. Podle něj totiž radar dělal celý systém chybovější. Je však dobře známo, že čím více měření máte, byť nepřesných, tím přesnější výsledek jejich zprůměrováním zpravidla dostanete. Tento systém znáte třeba z fotoaparátů a telefonů, kdy se šum snižuje multiexpozicí. Vyfotí se více zašuměných fotek, ty se přeloží přes sebe, a šum se do značné míry vyruší. Něco takového by intuitivně mělo fungovat i tady. Několik nepřesných (např. zašuměných) měření z kamer, několik nepřesných měření z radaru a teoreticky bychom měli mít skvělé ponětí o tom, co je před autem.



A tady nám Elon Musk najednou tvrdil, že je to horší? To na první pohled nedává moc smysl. Z vlastní zkušenosti práce na 3D rekonstrukci ze stereo kamer nicméně mohu říci, že párování klasických kamer s hloubkovými, které by to teoreticky měly vylepšit, nemusí nutně vést k přesnějšímu výsledku. Právě naopak. Přídavný senzor může fungovat tak, že sice vylepší detekci v některých situacích, ale současně dost často "rozbije" něco, co už fungovalo bez něj. Nezřídka se tak stává, že další typ senzorů sice přinese správná data tam, kde původní řešení nefungovalo (kde to senzor neviděl správně), ale naopak hlásí špatná data tam, kde původní systém neměl problém. A nyní jde o to, zda je přínos větší než to, co se naopak zhorší. A vypadá to, že právě to byl důvod, proč Musk nechal odstranit radary. Zatímco to jistě některým situacím pomohlo, podle jeho slov z toho vyplývá, že to naopak mnoho situací zhoršilo (zhoršovalo to poměr signálu a šumu). Ostatně to odpovídá i mým zkušenostem s přidáváním senzorů, které ne vždy vedlo k tomu, co bychom intuitivně čekali.

Zatímco Musk v minulosti plně odsoudil lidar, na adresu radaru tak kritický nebyl a už tehdy řekl, že zatímco stávající radar svým šumem situaci zhoršuje, kamery kombinované s radarem s vysokým rozlišením by měly být lepší než čistě kamerové řešení. Problémem bylo, že takový dostatečně kvalitní radar dle něj neexistoval, takže raději zvolil řešení bez radarů, které bylo spolehlivější než s ním. Nyní to však vypadá, že Tesla má konečně radar s vysokým rozlišením a nízkým šumem k dispozici, a tak se ho patrně dočkáme už u vozů montovaných od ledna letošního roku. Ty by ale zatím novou součástku neměly prakticky využívat. To přijde až s dalšími verzemi softwaru, které budou na tento senzor připraveny. Každopádně to nic nemění na tom, že autonomní řízení stojí a padá především na výpočetní části, tedy porozumění toho, co ten senzor vlastně vidí.