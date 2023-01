Tesla v březnu poodhalí platformu pro levný "Model 2"

Tesla to v poslední době u veřejnosti nemá moc jednoduché. Mnozí vyčítají Elonu Muskovi přílišné soustředění se na sociální síť Twitter, která působí spíše jen problémy. Urputná snaha zvýšit počet dodaných vozů před koncem roku v mnoha vyvolala dojem, že zájem o vozy Tesla klesá, což ale, jak Automobilkato v poslední době u veřejnosti nemá moc jednoduché. Mnozí vyčítají Elonu Muskovi přílišné soustředění se na sociální síť Twitter, která působí spíše jen problémy. Urputná snaha zvýšit počet dodaných vozů před koncem roku v mnoha vyvolala dojem, že zájem o vozy Tesla klesá, což ale, jak jsme si ukázali , mohlo mít i jiná vysvětlení, která to vůbec nemusela znamenat. Velký rozdíl mezi vyrobenými vozy a dodanými sice může znamenat, že o ně není zájem a vyrobené vozy není komu prodat, ale také to, že je Tesla neschopná je tak rychle dodávat, čemuž nasvědčují i další indicie.

Když si k tomu přisadily i výsledky dodávek za poslední čtvrtletí, které meziročně vzrostly "jen" o 40 %, zatímco dosud to bývalo přes 50 %, tak skoro celý svět vidí Teslu v problémech a jako obvykle, snad i blízko krachu. Akcie firmy se nedávno propadly na pouhých 105 USD, což je 74% propad proti maximu z počátku minulého roku (skoro 403 USD). Elon Musk, jako velký akcionář Tesly, je tak první člověk v historii, jehož jmění se propadlo o 200 mld. USD.



Celosvětová špatné ekonomická situace ale zasáhla nejen Teslu, ale především konkurenty. Pokud se podíváme na Ford, ten si sice v příjmech meziročně polepšil na 39,4 mld. USD (+10 %), ale vykazuje ztrátu 0,8 mld. USD (2% ztráta vzhledem k příjmům). General Motors se v příjmech meziročně propadl o výrazných 36 % na 26,8 mld. USD, nicméně ten zase alespoň vykázal zisk 2,4 mld. USD (9% marže). Pro srovnání, možná na první pohled mnohem menší Tesla zdaleka není tak malá, jak se může zdát, a měla příjmy ve výši 18,7 mld USD, což je 70 %(!) příjmů giganta, jakým je koncern GM, a meziročně šlo o 55% nárůst. I přesto, že měla menší příjmy než Ford nebo GM, byla schopna vykázat větší zisk 3,3 mld. USD (dvojnásobek předchozího roku). Tesla tak dosáhla téměř 18% čisté marže. Tato čísla neukazují, že by Tesla měla nějak velký problém, spíše naopak. Je až pozoruhodné, jak dokáže v dnešní nelehké hospodářské situaci dramaticky růst.

2023 Investor Day, na kterém pohovoří o dlouhodobých plánech (že by Master Plan Part 3?), alokaci kapitálu a také nové platformě 3. generace. O té už byla Tesla mimo jiné oznámila, že se 1. března 2023 bude konat, na kterém pohovoří o dlouhodobých plánech (že by Master Plan Part 3?), alokaci kapitálu a také nové platformě 3. generace. O té už byla nejednou řeč . Měla by se totiž stát základem nového lidovějšího elektromobilu Tesly za cenu okolo 25 tisíc USD, o němž Musk mluvil už před mnoha lety jako něčím, co by Tesla mohla udělat a pokud by se na to soustředila, mohlo by být hotovo do tří let. Jenže jak už Musk několikrát řekl, tento projekt neměl dosud prioritu, a tak je stále zahalen tajemstvím.

Vozu se obvykle říká Model 2 jako menšímu bráškovi Modelu 3, nicméně číselné označení není příliš pravděpodobné. Model 3 s číslovkou vznikl jen proto, že se Fordu nelíbilo označení Model E, čímž by Musk završil čtveřici modelů tvořící slovo SEXY. Takto je to S3XY. Spekuluje se tak např. i o označení Model Q. Za dva měsíce se tak konečně dozvíme něco konkrétnějšího o tom, co se patrně chystá. Musk říká, že vůz by se měl vyrábět s polovičními náklady Modelu 3. Ty se podle finančních výsledků dají odhadnout na 36 tisíc USD na vůz (základní Standard Range), takže v tomto případě by šlo o cca 18 tisíc a se započtením dalších nákladů firmy a marží bychom se mohli pohybovat okolo 24 tisíc USD. Osobně si ale myslím, že s dnešní inflací vůz zamíří blíže k 30tisícové hranici. Ceny 25-30 tisíc USD by u nás mohly znamenat cca 680-830 tisíc Kč vztáhneme-li to k aktuální ceně Modelu 3 v USA a ČR.



Pokud jde ještě o Teslu, bylo by dobré nezapomínat, že jde nejen o automobilku, ale také o energetickou společnost. Dá se odhadovat, že k dnešnímu dni bude mít zhruba 4500 Superchargerů po celém světě s přibližně 41 tisíc nabíjecími stojany. Ty jsou pro firmu také zdrojem příjmů a navíc díky otevření sítě elektromobilům dalších výrobců se tak stávají příjmem i ze strany aut konkurenčních firem. Prodaný elektrický Ford, Mercedes, BMW, Hummer a mnohé jiné vozy jsou tak zpravidla jednorázovým příjmem pro danou automobilku, ale mohou být i pravidelným příjmem pro Teslu.

Z dalších informací ještě nezapomeňme na to, že Tesla uzavřela smlouvu se společností Piedmont Lithium, která ji po následující 3 roky bude dodávat lithium. Smlouva zahrnuje dodání 125 tisíc tun spodumenového koncentrátu mezi druhou polovinou roku 2023 až koncem roku 2025 s možností rozšíření na další 3 roky. Cena bude stanovena na základě průměrné ceny materiál v datu dodávky.