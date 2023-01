Tesla vloží 3,6 mld. USD do Gigafactory v Nevadě: má vyrábět Semi a články 4680

Tesla má problém s odbytem, poslední čísla hovoří spíše o opaku a plán automobilky ohledně rozšíření výrobních kapacit tomu také moc neodpovídá. Hovoří se nejen o zbrusu 3,6 mld. USD (téměř 80 mld. Kč) a postavit zde v podstatě dvě nové továrny.

Zatímco někteří na základě čísel vytržených z kontextu vyvozují, že společnostmá problém s odbytem, poslední čísla hovoří spíše o opaku a plán automobilky ohledně rozšíření výrobních kapacit tomu také moc neodpovídá. Hovoří se nejen o zbrusu nové továrně v Indonésii , ale také o výrazném rozšíření Gigafactory v Nevadě. Do ní chce společnost investovat nemalých(téměř 80 mld. Kč) a postavit zde v podstatě dvě nové továrny.

Ta první by měla vyrábět elektrické tahače Semi, které byly zatím dodány ve velmi omezeném množství společnosti Pepsi , druhá má pak velkosériově vyrábět akumulátorové články ve formátu 4680. Prozatím Tesla vyrábí tyto články v počtu, který by stačil jen na 1000 aut týdně (cca 50 tisíc ročně), což je dáno novými procesy, které je třeba vyladit, nicméně nová továrna má toto číslo dostat na 1,5 milionu osobních aut ročně. To přesahuje dnešní produkci Tesly (necelých 1,4 milionu) a nezapomeňme, že Tesla také hodně akumulátorů kupuje, což platí zejména o produkci v Číně.

Dá se však předpokládat, že i když počet by stačil na takové obrovské množství osobních aut, skončí v mnohem menším počtu vozů (asi by nás nepřekvapilo, kdyby je Tesla využívala v tahači Semi, který vydá za 10-15 osobních aut). Nové továrny by měly zaměstnat dalších 3000 lidí.