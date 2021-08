Threadripper "Chagall" nalezen v ukradených materiálech

Informace nejen o paticích AMD AM5 SP5 tak rovněž unikly díky nedávnému hacku serverů společnosti Gigabyte , přičemž na veřejnost se evidentně dostaly díky tomu, že Gigabyte si odmítl koupit "mlčenlivost" zlodějů a nikdo jiný o ně také nejevil zájem, takže přišlo na řadu splnění výhružky a zveřejnění dat.

My se díky tomu dozvídáme i o procesorech AMD Ryzen Threadripper (Pro) generace Chagall, o které ostatně z různých leaků víme už delší dobu. V podstatě ale nejde o nic zásadního z hlediska použitých technologií a dříve šlo jen o to, zda se AMD odhodlá, nebo neodhodlá vypustit na trh HEDT verze svých aktuálních EPYC s jádry Zen 3. Zřejmě tedy odhodlá a Chagall by se měly objevit někdy v listopadu, čili v podstatě celý rok po nástupu prvních Ryzenů se Zen 3.

Příčina tohoto zpoždění je ale zřejmá. Intel nemá na trhu řádnou konkurenci ani pro aktuální Threadrippery se Zen 2, leda snad pro verze Threadripper Pro díky zbrusu novým Xeon W-3300 a samotné AMD mělo a má pro své omezené 7nm kapacity mnohem lepší využití. Chagall tak přijdou v době, kdy už budeme pomalu řešit Zen 4 a přechod na 5nm proces a možná že od konce tohoto roku už pojede úvodní výroba příslušných čipletů.

Můžeme tak mluvit o chystaných AMD Ryzen Threadripper 5000 (AMD Family 19h 08h), které mají dorazit v osmi verzích, a to pěti pro WRX80 (čili Threadrippery Pro) a třech pro TRX40. Nabídnout mají 64, 32, 24, 16 a 12 jader a pak 64, 32 a 24 jader s TDP až 280 W.

Takováto nabídka je v podstatě stejná jako dnes, a to s jediným rozdílem, že mezi Threadripper Pro má nově patřit i 24jádrový model. Byla tu také otázka, zda se AMD nerozhodne v Threadripperech využít svou novou V-Cache, ale o tom se zatím nikde nepíše, takže budeme předpokládat, že V-Cache je zatím materiál pouze pro refresh procesorů Ryzen se Zen 3.

