TP-Link Archer VR2100: nový VDSL/ADSL router vsází na rychlost a design

TP-Link pokračuje v rozšiřování nabídky síťových produktu na českém produktu. Po Wi-Fi routeru Archer AX50 a Mesh systému Deco X60 , které jsou připraveny na nový standard Wi-Fi 6, se začíná prodávat také nové řešení pro připojení VDSL a ADSL. Jedná se o router Archer VR2100, který podporuje nový standard Super VDSL (profil 35b VDSL2) umožňující dosáhnout rychlosti až 350 Mb/s – tedy více než trojnásobku původní specifikace VDSL2. Zařízení samozřejmě nepřišlo ani o zpětnou kompatibilitu se staršími standardy, a to prostřednictvím integrovaného portu DSL podporujícího VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 a ADSL.

Při návrhu zařízení neopomněl TP-Link ani vnější design

Kromě portu Ethernet WAN (pro připojení k modemu s kabelovým či optickým připojením) obsahuje router také konektor USB 3.0, do kterého lze zapojit 3G/4G adaptér se SIM kartou. Může se jednat o nouzové řešení v případě, že by došlo např. k výpadku domácího internetového připojení na straně poskytovatele, aby uživatel mohl dokončit důležitou práci. Číselné označení modelu napovídá, že tento router splňuje specifikaci AC2100, tedy rychlost přenosu dat až 2,1 Gb/s (konkrétně 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1 733 Mb/s v pásmu 5 GHz). Duální Wi-Fi společně s technologií 4x4 MU-MIMO umožňuje připojení více zařízení smenším rušením a nižší latencí, což ocení uživatelé mimo jiné při streamování videí ve vysokém rozlišení nebo hraní online her.

Pro připojení jsou připraveny také čtyři porty Gigabit LAN

TP-Link Archer VR2100 je svými parametry vhodný pro použití v domácnosti nebo menší kanceláři. Podpora platformy TP-Link OneMesh umožňuje router propojit s dalšími opakovači nebo powerline adaptéry této značky a vytvořit více sítí Mesh s jedním názvem, mezi kterými si zařízení plynule přepínají. Instalaci i správu sítě nebo automatické aktualizace firmwaru usnadňuje mobilní aplikace Tether, kterou si mohou zákazníci zdarma stáhnout pro Android nebo iOS. K dalším vlastnostem routeru patří 6000V ochrana před poškozením elektrickým proudem způsobeným bouřkami, rodičovská kontrola pro omezení stráveného času online a zablokování určitých stránek, vytváření bezpečné sítě pro hosty nebo upřednostnění určitých zařízení a aplikací v síti prostřednictvím služby QoS (Quality of Service).

TP-LInk vyzdvihuje také design svého nového routeru, který vypadá moderně, ale přitom ne příliš odvážně, proto se hodí do různých interiérů. Archer VR2100 se již dostává do nabídky českých e-shopů, které uvádějí cenu okolo 3 000 Kč s DPH.

Zdroj: Tisková zpráva

