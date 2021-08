TrendForce: Intel s AMD budou dominovat serverovému trhu, Arm zatím ne

Dle TrendForce se tak společnosti AMD a Intel nemají ze strany architektury ARM v případě serverů čeho obávat, a to alespoň do roku 2023. My ostatně sledujeme vývoj serverových procesorů ARM, které se tu a tam objeví s velice zajímavými specifikacemi, přičemž může jít třeba o Kunpeng 920 od Huawei Graviton od Amazonu , či ještě dříve Falkor firmy Qualcomm . Nedá se ale tvrdit, že by architektura ARM za poslední roky získala nějaký větší podíl na celosvětovém serverovém trhu, nicméně její význam roste právě i díky Amazonu, respektive jeho Amazon Web Services, kde jsou využívány právě Gravitony a také se sluší zmínit, že aktuálně nejvýkonnější superpočítač Fugaku je postaven na procesorech ARM.