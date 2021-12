TrendForce: paměti DDR5 by brzy mohly být levnější, ovšem co moduly?

Jde pochopitelně o staré známé paměti DDR4, jež v podstatě nijak nepostihlo celkové zdražování, neboť, jak dobře víme , jich je na trhu spíše nadbytek. O to se postarali i samotní zákazníci z řad výrobců, kteří si dříve v tomto roce vybudovali bohaté skladové zásoby a nyní je využívají, což tlačí cenu nově kupovaných pamětí dolů.

V případě pamětí DDR5 je to ale jiné, respektive bychom měli mluvit spíše o modulech s DDR5. Samotných pamětí by se nedostatek týkat neměl a jde spíše o součástky pro systém napájení (především PMIC), který v případě DDR5 nesou samotné moduly a už ne základní desky. Proto mají být DDR5 DIMM nedostatkové, ale už dříve jsme se dozvěděli, že to by se mělo relativně brzy zlepšit díky lepší dostupnosti potřebných součástek. Co na to TrendForce

TrendForce očekává další snižování cen prakticky všech sledovaných typů pamětí, a to až na grafické DRAM (GDDR či snad i HBM), jejichž ceny zůstanou víceméně na stejné úrovni. Celkově ale půjdou ceny na trhu s DRAM dolů o 8 až 13 procent a konkrétně DDR5 se to týká také, ale spíše s mírnějším poklesem 3 až 8 procent. Můžeme tak počítat s levnějšími moduly s DDR5?

Vzhledem k výše uvedenému zatím spíše ne, když o ceny samotných DDR5 tu moc nejde. Dle TrendForce je také dopad uvedených procesorů Alder Lake zatím malý, ale věci by se měly pohnout poté, co na trh dorazí zbytek desktopových modelů a především pak mobilních. Až pro ně by výrobci pamětí měli patřičně zvýšit produkci a z toho pak mohou koukat i nižší ceny. Další impulz by měl dodat pozdější nástup serverových procesorů Intel (Sapphire Rapids) a AMD (EPYC 7004), respektive celé generace AMD Zen 4, aby se z DDR5 od roku 2023 stal standard a DDR4 ustoupily do pozadí.

Vedle toho také výrobci pamětí DRAM pomalu přecházejí z výroby 8Gb pamětí na 16Gb, což dle TrendForce vede americký Micron. Právě 8Gb čipy zůstávají hlavní volbou pro grafické paměti a zájem o ně je vysoký, čili právě kvůli tomu, že především Micron jejich výrobu už omezuje, nemají ceny pamětí pro grafiky na rozdíl od ostatních klesat.



Ceny souvisejících / podobných produktů: