TrendForce: paměti DRAM by měly zlevnit až o 8 procent

Nyní ale mluví dokonce o jejich výraznějším zlevňování, a to až o 8 procent, což má být dle TrendForce důsledek toho, že firmy mají až nezdravě zaplněné sklady předchozím horečným nakupováním, které ostatně přineslo výrobcům DRAM i pohádkové tržby . Hody už ale skončily, i když hladovět se zrovna také nebude, neboť se očekává pokles cen o 3 až 8 procent. To by ovšem jen vymazalo nárůst z právě probíhajícího kvartálu, ale ne prudký růst z první půli roku