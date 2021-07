Trump žaluje Facebook, Twitter a Google, obviňuje je z cenzury

Donald Trump, kterému se nelíbí, že ho v Sociální sítě řeší mnoho soudních sporů a nyní k nim přibyl další. Žalobu podal bývalý americký prezident, kterému se nelíbí, že ho v lednu zabanovaly . Podal ji na firmy i jejich CEO, takže mezi obžalovanými je Facebook s Markem Zuckerbergem, Twitter s Jackem Dorseym a Google, kterému šéfuje Sundar Pichai.

Říká, že byl neprávem umlčen a žaloba má pomoci dalším, které by mohl postihnout stejný osud. Pokud mohly sítě zabanovat prezidenta, pak to mohou dle jeho názoru udělat komukoli. Sociálním sítím se nelíbilo podněcování násilí , kdy jeho stoupenci napadli Capitol počátkem ledna tohoto roku. Trump tehdy označil volby za zfalšované a zmanipulované.

Žaloba chce také zneplatnit zákon Section 230, který sociální sítě zbavuje odpovědnosti za obsah svých uživatelů. Tím pádem jsou jen platformou, ale nikoli vydavatelem, což by na ně kladlo jiné povinnosti ohledně toho, co mohou a nemohou zveřejňovat (resp. také to, co by neměly smazat). Pak by bylo mnohem větším problémem upřít politickému kandidátu hlas na sociálních sítích, ačkoli by podněcoval k násilí a odporoval tak zase jiným stanovám. Nepředpokládá se však, že by Trump mohl s touto žalobou uspět.

