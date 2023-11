Tržní podíl ARMu na poli PC a notebooků klesl na 10,6 %

Architektura ARM se snaží postupně vytlačovat dominantní x86 a postupně se jí to i daří, byť se střídavými úspěchy. Díky své efektivitě a solidnímu výkonu naprosto ovládla mobilní sféru (telefony, tablety), své zastoupení navyšuje i v některých specifických serverových a cloudových nasazeních, nás ale bude zajímat oblast PC, tedy počítačových sestav, all-in-one PC a notebooků. Zde se ještě v roce 2020 potácela někde okolo 2-3 %, nicméně to se výrazně změnilo. Jakmile na ARM přešla společnost Apple ve svých počítačích iMac, MacBook a Mac, tržní podíl této platformy se výrazně zvýšil na nízká dvouciferná čísla. Další růst se ale prozatím zastavil a dokonce se obrátil. Proč ale?



Možných zdůvodnění se nabízí několik. Koronavirová pandemie hodně nahrála velkým nákupům výpočetní techniky a trh se postupně nasycoval, přičemž část z těchto počítačů byla postavena právě na ARMu, neboť mezi nimi byly i různé Macy (především MacBooky) s novými procesory Apple Silicon na této architektuře. A je to právě Apple, kdo má s procesory ARM ve třídě počítačů a notebooků největší úspěchy, takže tržní podíl z nemalé části stojí právě na úspěchu (ale samozřejmě i neúspěchu) Applu. To by vysvětlovalo tak rychlý nárůst v letech po začátku pandemie. Jenže ta polevila, lidé mají zařízení nakoupená a už několik čtvrtletí po sobě se prodeje Maců propadají (finančně) a např. poslední čtvrtletí bylo o 34 % horší než to o rok dříve , což je dáno i tím, že po do značné míře revoluční M1 jsou další generace spíše jen evolucí. Trh se sice už oživuje, ale Applu ani ARM to prozatím nepomohlo. Data od Mercury Research ukazují, že se podíl architektury ARM meziročně opravdu dost snížil, což by mohlo ukazovat právě na relativně silnou vazbu úspěchu ARMu na Apple.



Q3/23

Q2/23

Q1/23

Q4/22 Q3/22

Q2/22

Q1/22

Q4/21 Q3/21

Q2/21

Q1/21

Podíl ARMu

10,6 %

11,1 %

14,8 %

13,3 % 14,6 %

9,4 %

11,3 %

10,3 % 8,9 %

7,0 %

5,9 %

Podle těchto dat měl ARM loni ve 3. čtvrtletí 14,6% tržní podíl (to je zhruba 5krát tolik co 2 roky předtím), jenže letos to kleslo jen na 10,6 %. Tyto 4 procentní body jsou téměř 30% zmenšením tržního podílu, což docela odpovídá snížení prodejů Maců.