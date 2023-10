AMD i Nvidia prý chystají nové procesory na ARMu pro Windows on Arm

Architektura ARM by mohla dostat další vzpruhu. Mobilní sféru (telefony a tablety) už dobyla, dost se jí začíná dařit v serverech, slabší je to ale v klasických noteboocích a počítačích, kde větší díru do světa udělala jen prostřednictvím Applu. Qualcomm ale oznámil AMD je sice známo svými procesory na architektuře x86, nicméně ARM pro ni není úplnou neznámou. Na této architektuře měl být postaven procesor AMD K12, který se nakonec nekonal, dnes má v portfoliu např. Nvidia má na ARMu své

by mohla dostat další vzpruhu. Mobilní sféru (telefony a tablety) už dobyla, dost se jí začíná dařit v serverech, slabší je to ale v klasických noteboocích a počítačích, kde větší díru do světa udělala jen prostřednictvím Applu. Qualcomm ale oznámil své Snapdragony X , které by měly posunout ARM o něco dál, a agentura Reuters přinesla zprávu, že se k témuž chystají i společnosti AMD a Nvidia.je sice známo svými procesory na architektuře x86, nicméně ARM pro ni není úplnou neznámou. Na této architektuře měl být postaven procesor AMD K12, který se nakonec nekonal, dnes má v portfoliu např. procesory Kria , to se ale bavíme o specializovaných CPU pro robotiku, která převzala do svého výrobního programu po akvizici Xilinxu má na ARMu své procesory Grace Hopper , a to se zase bavíme o serverech. Obě by ale mohly proniknout s ARMem i do oblasti běžných spotřebitelských procesorů.

Jde totiž o to, že Qualcomm měl exkluzivní dohodu s Microsoftem o vývoji čipů pro Windows on ARM, tedy zejména šlo o notebooky s ARMovými procesory, které ale využívaly speciální verzi operačního systému Windows, která je s nimi kompatibilní. Tato exkluzivita by měla vypršet v roce 2024, čehož podle zákulisních informací chce využít Nvidia i AMD. Hovoří se o tom, že Nvidia už vývoj takových čipů zahájila, zatímco AMD má něco takového zatím plánovat. Spekuluje se o tom, že nové procesory od AMD a Nvidie postavené na architektuře ARM by se mohly představit už v roce 2025, a tlak na architekturu x86 by mohl jít nejen zezdola (mobily) a seshora (servery), ale i ze strany (v oblasti PC, a to nejen v podobě Applu, ale i AMD a Nvidie).