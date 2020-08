TSMC má svou verzi intelovského EMIB, jde o LSI

My už velice dobře známe technologii Intel EMIB , kterou lze považovat za menší a levnější interposer. Jde o propojovací čip, který je zapuštěn do substrátu, čili netvoří sám o sobě další vrstvu a umístěn je pouze pod okraji logických čipů, které má spojit. Intel takové zařízení označuje za Embedded Die Interconnect Bridge a TSMC má nyní svou verzi, a sice LSI - Local Si Interconnect. LSI je tak ve volném překladu malý křemíkový spoj, což jej ostatně přesně vystihuje.

TSMC tak stále nabízí původní CoWoS, která se teď ale v základní podobě jmenuje CoWoS-S. CoWoS-L s technologií LSI je její nejnovější verze, jejíž výhodou je zvláště nižší cena v porovnání s interposerem plné velikosti.

LSI navíc může být pasivní i aktivní, což znamená, že může jít o pouhé datové/elektrické spoje, anebo daný můstek může mít svou logiku. Technologie InFO-L by měla být dokončena a připravena v prvním kvartálu příštího roku, zatímco CoWoS-L snad ještě letos.

Nakonec můžeme zmínit a zdůraznit jeden zajímavý fakt. Dříve se očekávalo, že TSMC, Intel či Samsung se v dohledné době přesunou od tranzistorů FinFET k Nanoribbon/MBCFET/GAAFET. V případě TSMC jsme s tím mohli počítat právě v rámci 3nm procesu, ale jak se dozvídáme, ten bude stále využívat tranzistory typu FinFET.

Jde svým způsobem o dobrou zprávu, neboť složitější Nanoribbon si firmy mohou schovat pro budoucí procesy a technologie N3 firmy TSMC ostatně slibuje oproti N5 velice podobný pokrok s ohledem na výkon, spotřebu a hustotu tranzistorů jako N5 oproti N7. Ostatně Intel své FinFET také vylepšil, a to už v rámci 10nm procesu s tranzistory SuperFin , takže to vypadá, že jako první by tranzistory MBCFET, či jak je chcete označovat, mohl do výroby zavést Samsung.