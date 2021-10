TSMC připravuje nový proces N4P: o 22 % vyšší efektivita oproti N5

Podobně jako ze 7nm procesu N7 vychází N6, jenž by se měl stát pro AMD i Intel v příštím roce jakýmsi mezistupněm právě mezi N7 a N5, si tak TSMC chystá N4P zaměřený na podání vyššího výkonu, efektivity i tranzistorové hustoty v porovnání s N5. Zda ale bude N4P použit pro nějaký hardware pro PC, čili čipy firem AMD, NVIDIA či Intel, o tom je ještě předčasné vůbec uvažovat.

Nesmíme také zapomenout na už známý proces N4 , čili N4P bude svým způsobem už třetí verzí původního N5. Oproti němu nabídne o 11 % vyšší výkon a ve srovnání s N4 to bude rozdíl 6%. Co se týče efektivity (výkon na watt), N4P bude ve srovnání s N5 rovnou o 22 % lepší a dále přihodí mírné zvýšení tranzistorové hustoty, a to o 6 %.