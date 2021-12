TSMC už jedná s Německem o stavbě továrny

Nejdříve to pro Evropu vypadalo špatně a TSMC nevypadala, že by byla zrovna nakloněna stavbě továrny v jedné ze zemí Evropské unie. Pak jsme se ale ještě během letošního léta dozvěděli, že TSMC uvažuje o Německu jako o možné vhodné lokaci, ostatně právě v Německu existují některé významné provozy, jako především továrny GlobalFoundries (bývalé provozy firmy AMD v Drážďanech) a v Německu by také měla vzniknout velká továrna Intelu.

Nyní se už od Taipei Times dozvídáme, že zástupci firmy TSMC už jsou v kontaktu s německou vládou a probíhá úvodní kolečko vyjednávání, z nějž by se mohl později zrodit už zcela vážně míněný plán. To by ale společnost TSMC musela být protistranou přesvědčena, že v Německu bude k dispozici potřebná pracovní síla a celkově vhodné prostředí, ale teprve se bude jednat o případné vládní podpoře či o tom, jak se samotné Německo bude na celém plánu podílet. Právě o tom mluvila s novináři v Tchaj-pej Lora Ho (senior vice president of Europe and Asia sales, TSMC).

Čili TSMC aktuálně zvažuje, zda je stavba a provoz továrny v Německu uskutečnitelný a vůbec potřebný a až poté se bude jednat o tom, kde by mohla konkrétně vzniknout a jaká bude spoluúčast německé vlády.

TSMC přitom krom domácích investic už staví novou továrnu v Arizoně za 12 miliard dolarů a dále chce už brzy spustit výstavbu továrny v Japonsku v ceně kolem 7 miliard. Právě v Evropě by mohlo vzniknout něco podobného jako v Japonsku , čili továrna šitá na míru místním firmám, což by v Evropě byly především automobilky. V takovém případě by tak nešlo o nejmodernější provoz, čili pro TSMC a Německo by to ani nebyla příliš drahá investice a také by se mohla továrna TSMC vhodně doplňovat s kapacitami, které chce v Evropě postavit Intel. Ty totiž mají být naopak moderní, jak nedávno potvrdil Pat Gelsinger , který uvedl, že budoucí automobily budou potřebovat vysoký výkon svých palubních systémů, čili ty logicky nemohou být vyráběny zastaralými procesy.

Ale to se všechno teprve uvidí, ostatně EU se chystá až v příštím roce zveřejnit svůj “European Chips Act”, který bude součástí strategie pro zvýšení produkce počítačových čipů na jejím území tak, aby v roce 2030 dosáhla na celosvětový 20% podíl.

