Ubisoft zrušil vývoj F2P střílečky The Division Heartland

PvEvP (hráč vs. AI vs. hráč), jejíž gameplay měl vycházet z dosavadních dílů série. Oproti nim tu ale měl být větší důraz na survival. Hra byla původně oznámena už 6. května 2021, viz tehdejší článek na webu Ubisoftu , v kterém byla prezentována coby další obohacení úspěšné série The Division. Mělo se jednat o free-to-play survival akční střílečku typu(hráč vs. AI vs. hráč), jejíž gameplay měl vycházet z dosavadních dílů série. Oproti nim tu ale měl být větší důraz na survival.

Můžeme si připomenout, že už pro první díl The Division vyšlo v roce 2016 obsahové rozšíření s názvem Survival, které nabízelo nový herní režim s takto zaměřenými herními mechanikami (např. nutnost hledání teplejšího oblečení a přemisťování se mezi zdroji tepla, abychom nezmrzli). A zatímco první dva díly série se odehrávají ve velkoměstech New York City a Washington, D.C., v Heartland jsme měli být v roli agenta Divize v prostředí malého amerického městečka Silver Creek.

Během dne jsme měli plnit různé mise zaměřené např. na sbírání surovin, což měli stěžovat standardní AI nepřátelé, ale v noci měl nastat ten pravý boj o přežití, do čehož by se přidali více nebezpeční AI nepřátelé a také nepřátelští lidští hráči. Zároveň měla být v noci příležitost pro získání zajímavější výbavy pro naši postavu. A do toho jsme si měli dávat pozor na riziko dehydratace (jednou z herních mechanik mělo být průběžné zajišťování pitné vody) a také na kontaminované oblasti. Na výběr jsme měli mít mezi 3 odlišnými třídami postavy (Weapons Expert, Medic a Survivalist), z nichž by každá nabízela specifické dovednosti.

Informace o zrušení dalšího vývoje Heartland se objevila 15. května 2024 v nejnovější zprávě s výsledky hospodaření společnosti za poslední čtvrtletí: "...v souladu se zvýšenou selektivitou svých investic se Ubisoft rozhodl zastavit vývoj The Division Heartland a přerozdělit své zdroje na větší příležitosti, jako jsou XDefiant a Rainbow Six." Snowdrop (stejně jako první dva díly série nebo mělo na svědomí Ubisoftem vlastněné studio Red Storm Entertainment , které má za sebou např. starší tituly ze sérií Ghost Recon a Rainbow Six, viz přehled jimi vytvořených her, které kdy vyšly na PC: Hra byla vyvíjena v enginu(stejně jako první dva díly série nebo Avatar: Frontiers of Pandora ) a měla být k dispozici na PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 a Amazon Luna. Její vývoj

Název hry Rok vydání Herní žánr Tom Clancy's Politika 1997 Strategie Dominant Species 1998 RTS Tom Clancy's ruthless.com 1998 TBS Tom Clancy's Rainbow Six 1998 FPS Rainbow Six: Eagle Watch 1999 Taktická střílečka Tom Clancy's Rainbow Six: Rogue Spear 1999 Taktická střílečka Force 21 1999 RTS Bang! Gunship Elite 2000 Vesmírný simulátor Rainbow Six: Rogue Spear: Urban Operations 2000 Taktická střílečka Rainbow Six: Rogue Spear: Covert Ops 2000 Taktická střílečka Shadow Watch 2000 TBT Freedom: First Resistance 2000 Akční adventura Rainbow Six: Rogue Spear: Black Thorn 2001 Taktická střílečka Tom Clancy's Ghost Recon 2001 Taktická střílečka Ghost Recon: Desert Siege 2002 Taktická střílečka Ghost Recon: Island Thunder 2002 Taktická střílečka The Sum of All Fears 2002 Taktická střílečka Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield 2003 Taktická střílečka Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown 2005 Taktická střílečka Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield: Athena Sword 2005 Taktická střílečka Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2006 Taktická střílečka Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 2007 Taktická střílečka Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield: Iron Wrath 2008 Taktická střílečka Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier 2012 Taktická střílečka Werewolves Within 2016 VR Star Trek: Bridge Crew 2017 VR

Zatímco první dva díly The Division vytvořilo Ubisoftem vlastněné studio Massive Entertainment, které teď připravuje The Division 3 a také Star Wars Outlaws, přičemž 7. prosince 2023 vyšla jimi vytvořená hra Avatar: Frontiers of Pandora, takže tito vývojáři toho mají na práci více než dost, aniž by se pouštěli ještě do něčeho dalšího.

představu o tom, jak měla hra The Division Heartland vypadat, si lze udělat z dřívějších prezentací Ubisoftu, konkrétně z cinematického traileru a z komentářů vývojářů z 20. dubna 2023: Uskutečnilo se i několik kol uzavřeného testovaní (closed beta), v kterých vývojáři získali zpětnou vazbu. Poslední uzavřená beta probíhala v minulém roce od 27. června. V listopadu 2023 dokonce hra v Taiwanu získala svůj rating , k čemuž typicky dochází už krátce před vydáním, což naznačuje, jak daleko vývoj této hry už vlastně byl. Lepší

Za sebe musím říct, že gameplay prvních dvou dílů a propracovanost herního světa, kterou Snowdrop umožnil, byla kombinace, díky které mě tyto hry bavily (a to i v co-op režimu, který jinak moc nehraji), takže jsem byl na Heartland zvědavý. Po 3 letech od oznámení hry a několika kolech uzavřeného testování mi tak zrušení přijde jako velká škoda. Nejspíše se nepovedlo najít ten správný recept na vybalancování hratelnosti, aby hra s větším důrazem na survival nabízela v rámci série něco dostatečně nového a zároveň zábavného, u čehož by hráči dlouho vydrželi kvůli potřebné monetizaci vzhledem ke zvolenému modelu free-to-play.

Dalším faktorem nejspíše bylo i to, že jak se postupně oddalovalo dokončení Heartland, přibližovalo se zároveň dokončení The Division 3 od jiného týmu. A vydávat takto podobné hry příliš krátce po sobě, zatímco jedna by byla F2P a ta druhá by byla prémiová (standardně za plnou cenu), to moc velký smysl nedává. Ideální příležitostí pro Heartland bylo vyplnění prostoru mezi druhým a třetím dílem, ale to se nepovedlo. Nabízí se otázka, zda by namísto zrušení nebylo lepší hru předělat z F2P na standardní placený model, nicméně pokud je hra od začátku vyvíjena jako F2P, byla by taková změna hodně časově náročná a drahá, přičemž v takovém případě by to ještě více kolidovalo s blížícím se dokončením The Division 3.

Jde tak o další neúspěch v rámci snahy dělat příliš mnoho projektů naráz a naskakovat na rozjetý vlak v danou chvíli aktuálního trendu. Jak už to s trendy bývá, v průběhu času se mění, takže vzhledem k dnešní časové náročnosti herního vývoje je snaha o svezení se na již započatém trendu sázkou na velkou nejistotu. Od Ubisoftu si taky můžeme připomenout jejich free-to-play battle royale hru až pro 100 hráčů s názvem Hyper Scape (FPS, engine AnvilNext 2.0), která se sice dočkala svého vydání 2. července 2020, ale pro nezájem hráčů byla 27. dubna 2022 ukončena a dnes si ji už nelze zahrát.

A nelze opomenout Skull and Bones , která sice letos nakonec vyšla, nicméně ve vývoji byla už od roku 2013 a její přijetí ze strany hráčů na nějaký úspěch opravdu nevypadá. Je tak možné, že právě výkon této hry po tak dlouhém, komplikovaném a především drahém vývoji pomohl k rozhodnutí stopnout další vývoj The Division Heartland a související prostředky co nejdříve přesměrovat na projekty s větším potenciálem.

XDefiant (obdoba Call of Duty) vyjde už příští týden v úterý 21. května. Tato hra taky využívá engine Snowdrop a vyjde na PC (pouze na Ubisoft Connect), Xbox Series X|S a PS5.

A už za 3 týdny se 10. června 2024 uskuteční další živý stream Ubisoft Forward, kde se dozvíme nové informace o tom, co Ubisoft připravuje. Podle dosavadních náznaků bychom se mohli dočkat něčeho nového ze série Splinter Cell (pokud ano, pravděpodobně půjde o něco ve spojitosti s připravovaným remakem prvního dílu Splniter Cell), ale jisté to není.