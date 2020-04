Ukazují se 35 a 65W Renoir na platformě Arctic: 7nm desktopová APU?

Desktopová APU se v případě modelů Ryzen objevila několik měsíců po mobilních a my můžeme doufat, že AMD nástup těch nových oproti dosavadním generacím trošku uspíší. Mobilní Renoir přišly na trh v polovině března, ale představeny byly mnohem dříve. V období Computexu, který se letos v červnu ale konat nebude, bychom mohli tedy očekávat ohlášení desktopových Renoir, které se asi nyní už ukázaly jako APU s kódovým označením Arctic.

Právě v červnu ale dorazí čipset B550 , což už bylo oficiálně potvrzeno , takže je možné, že AMD vedle nových Ryzen 3 CPU alespoň představí i nová APU, ale to jen spekulace.

Měla by to tak být APU v ceně do 200 USD vybavená jádry Zen 2 a vylepšenou grafikou Vega a vytvořená 7nm procesem. Prostě a jednoduše lze očekávat desktopovou verzi mobilních Renoir se zvýšenými takty CPU jader i TDP, ale jinak se stejnou výbavou.

Jedno takové by se mělo skrývat pod kódovým označením PD340SC5M4MFH_37/34_Y, které tak ukazuje na čip pro AM4 s takty 3,4 až 3,7 GHz, které pochopitelně nemusí být konečné. Označení C5 se pak vztahuje k TDP 65 W a dále můžeme ze změti čísel a písmen vyčíst, že jde o 4 jádra a 8 vláken, 4 MB L3 cache a stepping FH. Vedle taktů by tak měla být nakonec vyšší i kapacita cache, protože žádný mobilní Renoir nemá v konfiguraci 4C/8T pouze 4 MB.

Dále je tu záznam z 3DMarku udávající platformu Arctic, ale my budeme dále mluvit prostě o Renoir. Jde o 35W APU, čili slabší desktopovou verzi.

AMD Artic



Unknown APU

> 3GHz base CPU clock

> 1200MHz iGPU clock

> DDR4 3200MHz



CPU score is higher than 4700U & 4600U

GPU score is lower than 6CU Renoir

iGPU clock is also new



35W Renoir Desktop R3 ? pic.twitter.com/wBgtRm0qLt — _rogame (@_rogame) April 22, 2020

Opět to nevypadá ani zdaleka na hotovou verzi, na což ukazují takty. Ostatně i ten nejslabší mobilní Renoir neprovozuje své GPU pouze na 1200 MHz. Výkon CPU je ale vyšší než v případě modelů 4600U i 4700U.

Máme tu tak nejspíše inženýrské vzorky prvních desktopových Renoir, což ukazuje na to, že ty se na trh ještě nechystají. Jejich dostupnost by tak mohla být reálná spíše na konci léta, ovšem právě na jeho začátku by je AMD mohlo alespoň předběžně přestavit. Nejde ostatně o nic, co by bylo zapotřebí úzkostlivě tajit.

