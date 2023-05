Unikají snímky Radeonů RX 7600 a předpokládané ceny, měly by být OK

Už jen pár dní nás čeká od uvedení nových grafických karet(mělo by proběhnout 25. května). Není divu, že se to nyní hemží úniky a máme tu hned několik nových. Některé z nich se týkají designu karet. Na serveru VideoCardz se objevilo hned několik snímků karet od společnosti ASRock a Asus. ASRock má řešení se dvěma i třemi ventilátory, v obou případech šlo o přetaktované verze, od Asusu pak vidíme kompaktnější řešení se dvěma ventilátory. I zde jde o OC verze, jedna základní Dual, druhá pak patří do série ROG Strix Gaming (na snímku).