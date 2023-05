Objevily se snímky Radeonů RX 7600, 8GB karta údajně za 249 USD

Sapphire Radeon RX 7600 Pulse 8GB OC. Tímto se nám potvrzuje, že Radeon RX 7600 bude mít jen 8 GB paměti, což se může zdát být s podivem, když se

Nejen Nvidia, ale i AMD chystá velký útok na mainstream grafických karet. V případě Nvidie to budou GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti (možná i RTX 4050), u AMD by to mohla být celá řada od Radeonů RX 7600 až po Radeon RX 7800 XTX . Nyní se na internetu objevily nové snímky těchto karet. Z jednoho obchodu unikla fotografie krabic s kartami. Tímto se nám potvrzuje, že Radeon RX 7600 bude mít jen 8 GB paměti, což se může zdát být s podivem, když se AMD vysmívá Nvidii , že na své karty umisťuje málo grafické paměti, v čemž má docela pravdu. RX 7600 sice asi nebude žádný trhač asfaltu a bude docela záležet na tom, kam svým výkonem na rozhraní vyššího low-endu a nižšího mainstreamu zamíří. Nebude-li výkon příliš vysoký, nemusí být 8GB paměť tak výrazným faktorem. Zatímco u RTX 4060 je dost pravděpodobné, že malá a pomalá paměť bude pro výkon čipu asi častým limitem, u RX 7600 to zatím nevíme a je otázkou, jak si bude výkonem vůči RTX 4060 vlastně stát (bude-li výkon stejný nebo vyšší, bude to také stejný nebo ještě větší problém, bude-li naopak výkon Radeonu slabší, nemusí to být tak omezující jako u Nvidie).

Snímek se objevil na serveru Videocardz a pohled na detaily krabice prozrazuje 32 CU (2048 jader), přítomnost 32 MB Infinity Cache i akcelerátorů pro RT a AI. Předpokládá se použití 128bitové sběrnice pamětí, jádro Navi 33 by patrně mohlo běžet okolo frekvence 2,6 GHz v Boostu. Velkou otázkou je cena. Únik hovoří o částce 249 USD, což by mohlo znamenat cenu okolo 6500 Kč s DPH. Zde půjde až tak nízko, to se teprve uvidí, možností je více a pravděpodobně vypadají také částky 279 USD (cca 7000 Kč) nebo 299 USD (cca 7500 Kč). Každopádně to vypadá, že se nám mainstream opět dostává a zůstává aspoň na trochu rozumnějších čtyřciferných částkách (ostatně RX 6600 je dnes u nás už od cca 5500 Kč).