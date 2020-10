Uniklá roadmap ukazuje Intel 500 Series pro Rocket Lake a dlouhý život X299

Intel by tak měl vyslat procesory Rocket Lake-S na trh až koncem března, kdy už budeme očekávat také výkonnější mobilní čipy Tiger Lake-H s až osmi jádry. Dříve jsme také mohli doufat, že někdy v té době už Intel možná také bude mít blízko k vydání procesorů Alder Lake-S, prvních 10nm desktopových modelů. Znamenalo by to, že si pospíší a své Comet Lake-S a Rocket Lake-S tak trochu zkomprimuje do podoby jedné generace, respektive že z Rocket Lake-S udělá jakýsi doplněk pro aktuální 14nm procesory. Nyní to ale vypadá, že nic takového se nestane.

Dle roadmap zveřejněné serverem HDTecnologia to bude právě na konci března, kdy se objeví nové čipové sady Intel 500 Series, tentokrát již všechny tvořené 14nm procesem včetně těch low-endových. A nástup nových čipsetů a základních desek pochopitelně znamená i příchod nových procesorů Rocket Lake-S, jejichž označní RKL-S lze rozluštit nad zlatými sloupky.

A pak je tu zcela nahoře jeden dlouhý sloupec, který nám ukazuje, že čipová sada Intel X299 pro HEDT procesory bude aktuální ještě přinejmenším v červnu 2021, kde roadmap končí. Pravděpodobně to tak bude ještě výrazně později, co ji nahradí nástupnická platforma, ovšem jaká a kdy, to bychom mohli leda hádat.

Intel už zřejmě nemá vůbec žádnou chuť křísit 14nm HEDT procesory pomocí další generace a nelze se mu divit, protože by ze 14nm procesu už těžko vymačkal něco, co by stálo za řeč. Čili jeho příští HEDT generace už bude alespoň 10nm a AMD má vcelku dost prostoru k tomu, aby mohlo na trh nerušeně vyslat Threadrippery s jádry Zen 3 a už zcela ovládnout HEDT sektor, kde Intel nebude moci zatím nijak odpovědět.



Poslední střípek informace se týká právě AMD, které dle HDTecnologia nepřipravuje žádné nové čipové sady pro desktopové Zen 3. Aktuální tak bude stále série 500, ovšem výrobci desek s největší pravděpodobností ani tak nevynechají tuto příležitost a i na starých čipsetech jako obvykle připraví nové modely desek. Ostatně takový Asus k tomu využije dokonce i B450 , za nějž letos nastoupil nový B550.

