Unikly fotky GeForce RTX 4090 od Gigabytu a Zotacu, mají až 4slotové chladiče

Příští týden by na keynote GTC 2022 měla Nvidia představit novou architekturu Ada Lovelace a s tím i grafické karty. Už víme, že by sice měly výrazně navýšit výkon (u high-endových modelů až na 2násobek ), ale to má navzdory poměrně výraznému nárůstu efektivity i přesto znamenat znatelně vyšší spotřebu. Např. GeForce RTX 4090 by se měla dostat až na 450W TBP a něco takového je také potřeba hodně dobře chladit. Na Internetu se nyní ukázaly snímky RTX 4090 některých výrobců, které opravdu ukazují, že chladiče budou skutečně hodně obrovské.

Např. Gigabyte představí hned 11 modelů RTX 4090 v řadách WindForce, Eagle, Gaming (všechny v klasické a přetaktované verzi OC) a pak ještě pod řadou Aorus modely Elite, Master, Extreme, Extreme WaterBlock a Extreme WaterForce. Prozatím nevíme, jaké budou základní referenční takty modelů RTX 4090, a ani to, na jakých hodnotách poběží přetaktované modely Gigabytu. Co napovídají poslední zvěsti, u přetaktovaných modelů by se daly čekat frekvence nad 3,0 GHz.



Objevil se také snímek karet Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme ze spodní strany. I zde je vidět obrovský chladič, který zabere rovnou 4 sloty. Bohužel z nepříliš kvalitní fotografie krabice moc dalších detailů nerozpoznáme, vidíme však trojici ventilátorů. Víme však např. to, že bude mít funkci Freeze, která při nízké teplotě tyto ventilátory úplně zastaví.