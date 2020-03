Update KB4535996 má už další problém, online aplikace ztrácí internet

KB4535996 operačního systému Microsoft Windows 10. Prvně jsme se bavili o tom, že se mnohdy

Už začátkem března jsme se věnovali aktualizacioperačního systému Microsoft Windows 10. Prvně jsme se bavili o tom, že se mnohdy odmítá vůbec nainstalovat , pak se zjistilo, že často probouzí fotoaparáty ze spánku . Nyní vychází najevo, že má další problém, který je velmi bolestný zejména v době dnešní koronavirové pandemie a práce lidí z domova. Online aplikace jako Office 365, Microsoft Teams, Outlook, Internet Explorer 11 nebo Edge a další totiž ztrácí připojení k internetu.

To se stává především tehdy, když se počítač připojí k VPN nebo naopak od ní odpojí. To je o to bolestivější, že právě tyto aplikace jsou při práci z domova často používány přes VPN připojení. Problém může být i v připojení přes WinHTTP nebo WinInet. Microsoft plánuje vydání záplaty na začátku dubna, do té doby je možné řešit problém restartem operačního systému, což ale není zrovna něco, co by pracující člověk chtěl často dělat.

