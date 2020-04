UPS bude využívat drony k doručování léků seniorům na Floridě

Onemocnění covid-19, které se šíří po celém světě, přinutilo spousty lidí změnit své současné zvyky a pobývat více času ve svých domovech. V dodržování karantény mohou pomáhat i drony, které budou dopravovat důležité zásilky, jako jsou třeba léky, k blízkosti domů potřebných.

Společnost UPS ve spolupráci s firmou CVS budou na Floridě v komunitě pro seniory The Villages od května tohoto roku používat autonomní drony pro doručení léků lidem, kteří patří do rizikové skupiny a kvůli pandemii onemocnění covid-19 by v současné době neměli zbytečně vycházet.

Dodávky léků pomocí dronů by se měly týkat seniorů, aby jim bylo usnadněno udržování společenského odstupu od okolního světa. UPS bude k doručování využívat kvadrokoptéry Matternet M2, tyto drony už byly využity i dříve například pro dopravu lékařských věcí pro nemocnici v Severní Karolině . Kromě toho spolupracuje UPS i s německou firmou Wingcopter na výrobě tichých a všestranných dronů

Zpočátku se projektu doručování pomocí dronů bude účastnit jedna lékárna, další by se mohly přidat časem. První lety budou realizovány do vzdálenosti necelého kilometru a zásilky se pak dostanou k domovům asi 135 000 lidí. Dron doručí svůj náklad na předem určené místo a následně ho vyzvedne lidský řidič, který zásilku doveze potřebným. Projekt byl také schválen vládní agenturou FAA.