Valná většina herních vývojářů nemá zájem o NFT a ani o kryptoměny

Výsledky jsou velice podobné, čili herní vývojáři se svými studii mají v průměru zhruba stejný názor na NFT i kryptoměny, čili pouze 6 - 7 % z nich se o ně velice zajímá a 21 % má jistý zájem, který by se dal vyjádřit třeba i tak, že vývojáři sledují, kam to všechno vede. Ovšem 70 - 72 % nemá o NFT a kryptoměny zájem vůbec a pouze 1 % je již využívá (Ubisoft?).

Průzkum na GDC umožnil dotazovaným přidat také vlastní komentář, z nichž většina pochopitelně vyznívá vůči daným tématům negativně. Mluví se tu o pyramidovém systému nebo o tom, jakou velkou chybu udělá studio, které rovnýma nohama skočí do světa kryptoměn, což by mohl nakonec odnést celý herní průmysl.

Hráči ale mají podobný, možná ještě příkřejší pohled, a to zvláště na NFT, které lze označit za mikrotransakce na steroidech. Dostatečně hlasitě to vysvětlili i studiu GSC Game World, které chtělo zařadit NFT do svého nového titulu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl , a to "tím správným způsobem". Než jsme se ale dozvěděli, jak si ten správný způsob autoři představují, byl plán na zakomponování NFT do této hry zastaven. NFT si ale cestu přece jen najde, jak ukazuje i Molyneuxova hra Legacy , i když to nutně nemusí být svět AAA her pro PC a konzole.