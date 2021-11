Valve Proton na Linuxu už oficiálně podporuje technologii DLSS

Valve se aktuálně snaží o to, aby jeho Proton dospěl a umožnil pod linuxovým Steam OS v chystaných a odložených konzolích Deck bezproblémové hraní her určených původně i pro DirectX a Windows. Dnes už se přitom jedná spíše o to, aby s Protonem mluvily všemožné anticheatovací a DRM ochrany, přičemž samotné hry už fungují víceméně dobře a pokud ne, má to často co do činění s konkrétním hardwarem a ovládáním konzole Deck než s během na Linuxu.

Nyní navíc začíná Valve po experimentální implementaci v Protonu 6.3-7 už oficiálně podporovat technologii NVIDIA DLSS (DirectX 11 i DirectX 12), což se týká verze 6.3-8. Sama NVIDIA se přitom v poslední době velice snaží o to, aby se její technologie DLSS co nejvíce rozšířila, nicméně samozřejmě stále je a bude vázána na GeForce RTX a jejich jádra Tensor. Jde tak spíše o podporu ze strany her, aktualizaci starších verzí DLSS ve hrách, nyní tedy i o podporu v Protonu anebo tu máme ze stejného soudku i NVIDIA Image Scaling či nástroj ICAT

DLSS ovšem na konzolích Deck pochopitelně nepoběží, neboť ty jsou založeny na APU od AMD, a tak tu jde spíše o PC, na která si jejich majitelé nainstalují SteamOS.

Proton také nově podporuje anticheatovací engine BattlEye, který se používá v řadě her jako Conan Exiles, DayZ, Planetside 2 či PlayerUnknown’s Battlegrounds. A pak Valve ještě přineslo seznam dalších 24 her, které mají nově ověřenou kompatibilitu v rámci Protonu:

Assassin’s Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer (202970)

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly’N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II (Classic)

Magicka

Marvel’s Guardians of the Galaxy (pouze AMD GPU)

Mass Effect Legendary Edition (ME1 nemá fungující audio - viz #4823)

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2

Nickelodeon All-Star Brawl

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

Sol Survivor

TT Isle of Man Ride on the Edge

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

