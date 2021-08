Výrobci čipů nebývale hromadí potřebné surové materiály

Jedná se tu o společnosti TSMC, Intel, Samsung, Micron, SK Hynix, Western Digital a další, které dle Nikkei Asia v některých případech už od března roku 2019 postupně navyšují stav svých zásob materiálů potřebných pro výrobu čipů. To mohou být různé chemikálie, vzácné kovy, holé wafery, plyny, atp. Letos v červnu tak tito výrobci měli na svých skladech alespoň o čtvrtinu zásob více, než kdykoliv předtím, což představuje v celkovém měřítku hodnotu téměř 65 miliard dolarů.

Postupné zvyšování zásob potřebných materiálů je ovšem očekávaný krok vzhledem k tomu, že všichni významní výrobci čipů už připravují výstavbu nových kapacit, pro něž budou potřebovat materiál. Nebývalé tempo hromadění zásob tak odpovídá i nebývalému tempu výstavby nových továren.

Na druhou stranu se začíná mluvit o tom, do jaké míry je aktuální poptávka uměle či dočasně navýšena. Ukázat můžeme třeba směrem k automobilkám, z nichž některým prokazatelně čipy schází, i když samozřejmě ne všechny, které potřebují. Jde ovšem o to, že výroba just in time přestala fungovat a přišlo nutkání se naopak co nejvíce předzásobit a hromadit čipy pro budoucí potřebu, ovšem to se zdaleka netýká jen automobilek. Toto chování lze přirovnat i k vykupování supermarketů ve snaze se připravit na ještě horší časy, což může mít v budoucnu za následek naopak prudký pokles poptávky, podobně jako v případě těžby Etherea na grafických kartách.

Otázka je, co přijde dříve, čili zda aktuální nedostatek čipů a prodlužující se lead time, čili dobu výroby od zadání po obdržení zboží, pomůže vyřešit až zprovoznění nových výrobních kapacit, anebo do té doby už poptávka opět klesne. To bude záviset i na vývoji pandemie a my můžeme jen doufat, že nedostatek bude vyřešen spíše poklesem poptávky na přijatelnou úroveň, protože pokud ne, budeme si muset počkat na nově ohlášené továrny, které začnou vyrábět nejdříve za rok a půl až dva roky. Ostatně možná i proto Jensen Huang nedávno prohlásil, že můžeme počítat s nedostatkem karet GeForce i ve většině příštího roku.

Uvidíme, zda mu tato věštba vyjde, neboť i když má šéf NVIDIE jistě mnohem lepší představu o možném vývoji než my, historie už mnohokrát ukázala, že to nemusí být nic platné. A nemusíme chodit dál než do roku 2018, kdy NVIDII zůstaly v klíně miliony GPU Pascal v době, kdy už najížděla výroba nových čipů generace Turing a NVIDIA se poté za prudkého poklesu svých tržeb Pascalů těžko zbavovala. Tato situace přitom nastala vlivem špatného odhadu budoucí poptávky, která prudce opadla po ukončení kryptoměnového bull runu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: