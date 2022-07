Vývoj autonomních aut Apple údajně nejde moc dobře

Vyvinout autonomní řízení není úplně jednoduché a na trhu máme zatím obvykle vozy 2. úrovně s prvními vlaštovkami na 3. úrovni, které ale stále vyžadují dozor řidiče. V testovacích provozech jsou i vozy 4. úrovně (ty už dozor nevyžadují) a třeba v Norsku ve Stavangeru už mají několik týdnů ostře nasazený autonomní elektrický autobus na klasické lince. Přidat by se chtěla i společnost Apple, jenže její Project Titan, zdá se, nejde moc podle plánu.



Poslední informace hovoří o tom, že by vůz neměl mít volant nebo brzdový pedál, sedadla by měla být otočená k sobě (pak je otázkou, jaký tvar bude mít karoserie, protože při klasicky aerodynamicky skloněném čelním skle by se tam člověk nevešel). Dále se hovoří, že Craig Federighi, který je po Timu Cookovi asi druhou nejvýraznější tváří Applu, je k projektu docela skeptický.