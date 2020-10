Watch Dogs: Legion na XBX a PS5 běží ve 4K při 30 FPS s ray tracingem

Nároky titulu Watch Dogs: Legion jsou ještě vcelku normální, co se týče rozlišení 1080p, ovšem pak začínají být až nesmyslně vysoké. Například pro 1440p už neplatí, že nám stačí Core i7-4790 se čtyřmi jádry. Potřebujeme na straně Intelu rovnou Core i7-9700 s osmi jádry a otázka je, proč? Odpovědi se asi nedočkáme, a tak si můžeme odpovědět sami, že jen kvůli zvýšení rozlišení při stejném nastavení detailů je nesmysl požadovat procesor s dvojnásobným počtem jader a těchto nesmyslů je tu víc, jako například GeForce RTX 2080 Ti na stejné úrovni s RTX 3080. Proč tu není spíše RTX 3070? Ta sice ještě není na trhu, ale Ubisoft ji i tak už doporučuje pro 1440p s ray tracingem.





Lathieeshe Thillainathan, producent Watch Dogs: Legion, byl na Redditu v AMA dotázán na to, jakou kvalitu lze očekávat na nových konzolích PlayStation 5 a Xbox One X. Odpověď byla stručná a věcná: ray tracing, 4K a 30 FPS. Zda vypnutím ray tracingu dosáhneme na 60 FPS, to už jsme se bohužel nedozvěděli.

To tak napovídá, že reálný výkon nových konzolí nebude vůbec špatný, i když bychom potřebovali vědět více o tom, jakou kvalitu (i ray tracingu) lze očekávat na konzolích. Zatím ostatně nevíme ani to, jaký bude rozdíl mezi nastavením kvality na high a ultra. To všechno se dozvíme asi až po vypuštění hry na trh, ale to už nebude dlouho trvat. Naplánováno je na příští čtvrtek, kdy shodou okolností nastoupí na trh také RTX 3070.

Je třeba také dodat, že NVIDIA nabízí k novým GeForce právě tuto hru zdarma, čili si lze představit, že právě kvůli tomu byly požadavky na hardware nakonec upraveny, neboť dříve neobsahovaly ani jednu RTX 3000. Nelze se ale ubránit dojmu, že se tím z této pomůcky pro uživatele stal spíše marketingový nástroj a možná se tím vysvětluje i ta otázka, proč dříve pro 1080p / high nestačila RTX 2060 a musela tam být 2070, zatímco obecně se požadavky naopak přiostřily.

Co se týče obecných technických informací o Watch Dogs: Legion, pak pro PC nebude shora omezena snímkovací frekvence a bude tu podpora širokoúhlých displejů i vícemonitorových sestav, získáme v rámci hry i vestavěný benchmark a nakonec je tu i podpora DX11, ale doporučeno je používat DX12.



Ceny souvisejících / podobných produktů: