Webb má vychlazen MIRI pod 7 Kelvinů, zprovoznění by už nic nemělo bránit

Webbův teleskop už je dávno celý rozložen, má vyladěnou optiku a připravené přístroje a i když titulek této zprávy přece jen trošku předbíhá, dá se říci, že všechny skutečně kriticky důležité procedury, během nichž se zprovoznění teleskopu mohlo nevíce pokazit, už jsou hotovy. Nyní by už totiž mělo následovat jen případné poslední doladění celé optické a přístrojové soustavy, aby byl Webb konečně zprovozněn, čili příště bychom mohli s napětím čekat už konečně na to, co nám teleskop ukáže. On už ale v podstatě ukázal.

Stačilo totiž podrobněji prozkoumat snímek, který sloužil především k ověření správného nastavení primárního a sekundárního zrcadla. Citlivá optika a přístroje totiž krom "kalibrační" hvězdy 2MASS J17554042+6551277 zachytila také mnoho galaxií v pozadí. Ukázaly se také dvě galaxie poblíž paprsku z hvězdy, který směřuje doleva nahoru, mezi nimiž už v podstatě probíhá kolize, jak naznačuje materiál mezi nimi. Ale o to nejde, jde tu především o to, že už na základě tohoto snímku může NASA mluvit o dosažení a snad i překročení stanovených cílů, pokud jde o optiku teleskopu.

Podívat se také můžeme na malé srovnání mezi tím, co bez větší snahy nabízí Webb oproti pozemským teleskopům.

To je přitom výsledek ladění optiky s využitím přístroje NIRCam (Near Infrared Camera), přičemž do daleké minulosti se bude schopen dívat především MIRI (Mid-Infrared Instrument), který je určen pro střední infračervené spektrum a právě proto musel být patřičně vychlazen , aby jej nerušilo vlastní teplo. Mluvíme tu přitom o hranici pouhých 7 K (-266 °C), pod kterou bylo nutné teplotu MIRI dostat z výchozích 15 K, což se díky pečlivě nacvičené proceduře nakonec povedlo. Teplota MIRI nyní dosáhla 6,4 K, což stačí.

NASA už má ověřeno, že vychlazený MIRI funguje dle předpokladů, takže mohla ohlásit úspěch, i když tehdy ještě neměla v ruce testovací snímky. Stále tak existuje možnost, že se něco pokazí, ale ta největší překážka už je minulostí. A jak bylo řečeno, nyní už bude následovat kalibrace přístrojů a konečné ověření jejich funkčnosti, pak možná ještě poslední jemné doladění optiky a od léta by Webb měl být v provozu. Do té doby se ale snad můžeme těšit alespoň právě na kalibrační snímky z MIRI, které by mohly být velice zajímavé.