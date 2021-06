Western Digital přistoupí na dohodu ohledně žaloby v kauze SMR disků

Western Digital si uřízl velký kus ostudy , když se potvrdilo, že jeho některé pevné disky využívají technologii SMR, čili Shingled Magnetic Recording, aniž by o této skutečnosti firma kdekoliv své zákazníky informovala. SMR je technologie umožňující zvýšit hustotu zápisu a nabídnout pevné disky s vyššími kapacitami. To na jednu stranu vypadá jako dobrá věc, ovšem SMR má neblahý vliv na výkon, čili zákazníci si koupili disk s potřebnou kapacitou, ale už se nedozvěděli, že mohou kvůli SMR očekávat v některých případech až žalostný výkon, a to zvláště v náhodném zápisu dat.

O pár měsíců později tak dle očekávání následovala žaloba , která se týká právě zatajování technologie SMR a dle LawStreet nyní tento případ spěje ke svému konci, na němž může být prostě finanční vyrovnání. WD konkrétně navrhuje v tomto vyrovnání vyplatit žalující straně 2,7 milionů dolarů, přičemž to ve skutečnosti znamená, že žalující strana dostane od 4 do 7 dolarů za každý zakoupený disk dle pořizovací ceny. Největší částka se týká disků v hodnotě cca 160 USD.

Tento soudní smír přichází po celkem deseti týdnů vyjednávání mezi právníky obou stran, přičemž celková vyčíslená suma má pokrýt rovněž i náklady na protistranou vedený spor. WD se také zavázalo k tomu, že bude plně informovat o tom, jaké technologie ve svých pevných discích používá, a to jak na webu, tak i na obalech samotných produktů. To má ale kupodivu své časové omezení a týká se příštích čtyř let.

Je ale také třeba připomenout, že ani Toshiba a Seagate nemají v tomto ohledu čisté svědomí a obě tyto firmy také posílaly na trh disky bez úplných specifikací. WD navíc ještě nemůže na tuto událost zapomenout a hodit ji za hlavu, neboť dané vyrovnání se bude týkat pouze hromadné žaloby podané u kalifornského soudu. My přitom víme o ještě alespoň jedné další podané v Kanadě

