Windows 10 trápí další problém, týká se aktualizace KB4541335

Aktualizace s označením KB4541335, která vyšla tento týden, se vývojářům nejspíš příliš nepovedla. Svědčí o tom poměrně velký počet příspěvků od uživatelů, kteří si stěžují na problémy po instalaci tohoto updatu. Naštěstí se jedná o tzv. volitelnou aktualizaci, která není instalována automaticky na všechny počítače, ale pouze v případě, že si uživatel tuto možnost aktivuje. Aktualizace KB4541335 vyšla pro Windows 10 ve verzích 1903 a 1909, tedy na sestavení z května a listopadu 2019. Pokud jste si novinku ještě neinstalovali na svůj počítač, doporučujeme tak zatím nečinit a raději vyčkat, až Microsoft vychytá všechny mouchy. Přece jen tento balíček přináší jen velmi drobné změny, takže o žádnou důležitou novinku stejně nepřijdete.

Podle příspěvků od uživatelů v aplikaci Feedback Hub se na řadu počítačů aktualizaci ani nepodařilo nainstalovat. Během procesu se objevila chybové hlášky, jako např. „Error 0x800f0831“ nebo „Při instalaci některých aktualizací došlo k problémům, ale zkusíme to znovu později.“ Jinému uživateli se zase aktualizace zasekla po dosažení 74 % a počítač následně přestal reagovat při pokusu o zadání URL adresy v prohlížeči Firefox nebo změnu nastavení ve Windows Update, otevřít přitom nešel ani Správce úloh. Další z uživatelů popsal, jak se mu instalaci výrazně zvýšila vstupní odezva ve všech hrách. V případě problémů lze naštěstí počítač vrátit do stavu před updatem, a to třeba prostřednictvím programu Media Creation Tool.

Volitelná aktualizace KB4541335, která vyšla v úterý 24. března, kromě jiného opravuje chybu při tisku do sdíleného dokumentu, problém s výkonem v aplikacích přehrávajících obsah s ochranou DRM, nefunkční tlačítko pro ztlumení zvuku na některých zařízeních s aplikací Your Phone nebo závadu, která mohla v některých případech bránit ukončení aplikací. Připomeňme, že Microsoft tento týden oznámil pozastavení volitelných updatů Windows a místo toho se zaměří na bezpečnostní záplaty. Důvodem k tomuto rozhodnutí jsou problémy způsobené pandemií onemocnění COVID-19. V jejich důsledku nemůže vývojářský tým Microsoftu pracovat stejně efektivně jako za běžných okolností (např. většina zaměstnanců pracuje z domu nebo si vzala volno). Přesto budou volitelné aktualizace pro Windows vycházet ještě do poloviny května.

Ke změnám plánu updatů přistoupili i další společnosti. Google na nějaký čas přerušil aktualizace internetového prohlížeče Chrome, aby je tento týden zase obnovil . Verze ovšem vyjdou v jiný čas, než bylo původně plánováno, a jedna z verzí bude dokonce zcela přeskočena.

Ceny souvisejících / podobných produktů: