X (Twitter) zahajuje test předplatného cca 19 Kč za základní funkce sociální sítě

Sociální síť(bývallý Twitter) je poslední dobou velkým zmatkem a překotných změn. Před měsícem Elon Musk řekl, že by síť mohla být za poplatek pro všechny uživatele , tedy vyžadovat předplatné i pro ty nejzákladnější funkce, jako je psaní nebo sdílení příspěvků. Podle Muska by nutnost aktivovat předplatné mělo ztížit práci robotům (resp. jejich vzniku a nastavení), kde by pro každý účet bylo potřeba nastavit platební metodu. Přitom je to právě X/Twitter, který byl nedávno orgány EU vyhodnocen jako sociální sítí s největším šířením dezinformací . Toto by tak měl být další krok, který by nepříznivý stav měl pomoci vylepšit. Tolik alespoň "na papíře", otázkou však je, jak se to pak projeví ve skutečnosti.

Test byl zahájen na Novém Zélandu a ve Filipínách, kde jde o poplatek 1,43 NZD, resp. 42,51 PHP, což odpovídá zhruba 18-20 Kč. Tento poplatek se ale neplatí měsíčně, nýbrž ročně, takže na měsíc jde zhruba o 1,5 až 1,7 koruny. Je tedy vidět, že to opravdu není poplatek, na kterém by sociální síť mohla nějak závratně vydělat. Týká se to také jen nových uživatelů, takže ti stávající mají i v těchto zemích X prozatím zdarma. Pokud noví uživatelé nezaplatí poplatek (a je otázkou, jak velký, resp. malý, zájem o novou registraci do takové sítě vlastně bude), budou moci na sociální síti fungovat výhradně v režimu "čtení". Mohou tak číst příspěvky (a to omezeně, což ostatně v různých limitech platí i pro uživatele s předplatným Premium), sledovat videa a sledovat jiné účty. Nemohou ale sdílet nebo psát vlastní příspěvky.

Zajímavostí ze světa statistik je také zpráva, že meziročně za září síť vykázala pokles návštěvnosti o 14 %, pokles přístupů na reklamní systém byl dokonce 16,5 %.