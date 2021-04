Xbox Cloud Gaming zamířil na Windows PC a iOS. Jak novinku vyzkoušet?

Od loňského podzimu Microsoft provozuje svou vlastní službu pro streamování her přes cloud, která konkuruje podobným platformám jako GeForce Now nebo Google Stadia. Cílem je přinést konzolové tituly na zařízení, která nemají dostatečně výkonný hardware pro nativní běh hry. Služba, která byla původně označována jako xCloud, funguje aktuálně na smartphonech a tabletech s Androidem. Microsoft ovšem dříve avizoval, že chce možnost cloudového hraní přinést i na další platformy. Tento slib splní tento týden, neboť zítra (20. dubna) se vyjde webová aplikace Xbox Cloud Gaming . Konečně tak bude možné službu vyzkoušet také na desktopech.

Konkrétně bude cloudové hraní od Xboxu fungovat na počítačích s Windows 10 a mobilních zařízeních od Applu, tedy iPhonech a iPadech (s iOS 14 nebo vyšším). Služba bude přístupná prostřednictvím webové stránky xbox.com/play , kterou je nutné otevřít v některém z podporovaných prohlížečů – Chrome, Edge nebo Safari. Pro Windows 10 vyjde v budoucnu i desktopová aplikace. Na mobilních zařízeních od Applu nic takového v plánu není, a to kvůli přísným podmínkám v Apple App Store. Stejný problém ostatně řeší i další společnosti zabývající se hraním v cloudu. To řeší právě webová aplikace. Jedinou výjimkou se stal Steam Link , který neobsahuje knihovnu konkrétních her a pro svou funkci vyžaduje počítač.

Dříve uniklý screenshot ukazující rozhraní Xbox Cloud Gaming v PC (Zdroj: The Verge)

Xbox Cloud Gaming bude zatím dostupný pouze v beta verzi a jen pro pro pozvané členy s předplatným Xbox Game Pass Ultimate. Nejprve se musíte zaregistrovat a doufat, že obdržíte pozvánku. Microsoft neoznámil, kolika uživatelům svou službu pro začátek zpřístupní. Rozesílání pozvánek začne 20. dubna ve 22 zemích světa, kde už funguje Xbox Cloud Gaming pro Android. To znamená, že novinku mohou vyzkoušet i zájemci z České republiky. Aktuálně by mělo být dostupných více než 100 her, z nichž kolem 50 podporuje dotykové ovládání. V ostatních případech je vyžadován herní ovladač, naopak s myší nebo klávesnicí nepochodíte.

Microsoft doporučuje gamepad kompatibilní s konzolemi Xbox, ale teoreticky pochodíte i s jinými modely připojitelnými přes Bluetooth nebo USB. A pochopitelně se neobejdete ani bez dostatečně rychlého a stabilního připojení k internetu. Konkrétně je doporučena rychlost minimálně10 Mb/s a připojení Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Připomeňme, že Xbox Cloud Gaming funguje nyní v nejvyšším rozlišení 720p, ale podle dostupných informací je již testován také 1080p stream. Tento upgrade by měl do služby přijít ještě letos, stejně jako aplikace Xbox pro Smart TV

Ceny souvisejících / podobných produktů: