Zítra se dočkáme testů Arc A380, jak vypadá pod chladičem?

Nyní můžeme počítat spíše s tím, že Intel Arc A380 se nevyrovná grafické kartě Radeon RX 6500 XT a že to bude spíše výkon srovnatelný s modelem Radeon RX 6400 , čili s absolutním low-endem, jaký AMD vyslalo v rámci desktopových RDNA 2 na trh. NVIDIA si ale zřejmě chystá vlastní odpověď, a sice GeForce GTX 1630 , což pochopitelně nebude žádné dělo, jako spíše starý a notně osekaný Turing. Arc A380 oproti tomu využije plnou verzi čipu ACM-G11.

My se nyní můžeme podívat na provedení karty GUNNIR Photon s čipem A380, která má dvouventilátorový chladič s celohliníkovým pasivem, který je ale vylepšen alespoň o jednu heatpipe. Ta tvoří část styčné plochy pro GPU, od nějž bude odvádět teplo do vzdálenějších míst pasivu. Na kartu s 92W TBP by to mělo stačit (výchozí A380 mají jen 75 W).

Tato karta se tak neobejde bez přídavného napájecího konektoru, i když by jistě stačil i 6pinový. Můžeme také vidět použité GPU vedle třech pamětí GDDR6 na 96bitové sběrnici, které měly mít dle specifikací Intelu 16 Gb/s na pin, ale ve skutečnosti to bude 15,5 Gb/s. Zatím přitom neznáme ani přesné takty GPU, neboť se ví jen o základním taktu 2000 MHz a víc nic. Jaké tedy bude turbo, to se teprve ukáže. Samotný GUNNIR totiž informuje právě jen o turbofrekvenci (2450 MHz), která bude pochopitelně vyšší než na základním modelu.

Na kartě toho jinak moc nenajdeme, neboť ta si vystačí s velice jednoduchým systémem napájení a poukázat tak můžeme už leda na tři DisplayPorty a jeden HDMI.