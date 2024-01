16 GB RAM jako standard díky požadavkům Microsoftu na AI PC

Copilot do operačního systému Windows 11 a novinkou bude dokonce nová klávesa pro AI PC totiž bude vyžadovat určité vlastnosti CPU i RAM, a poněvadž AI je dnes velkým tématem, dá se očekávat, že výrobci počítačů raději trochu přitlačí, aby se mohli chlubit tím, že mají PC připravené na AI.

Algoritmy umělé inteligence se stanou stále častější součástí našich životů a poběží i přímo na našich zařízeních. Proto jsou nové procesory vybavené jednotkami NPU, které jsme dosud znali např. ze smartphonů. NPU ale mají už např. nové procesory Intel Meteor Lake nebo AMD Ryzen řady Phoenix . Víme také to, že Microsoft zavádí funkcedo operačního systému Windows 11 a novinkou bude dokonce nová klávesa pro Copilota na klávesnicích . S umělou inteligencí to v Redmondu očividně myslí dost vážně a ve výsledku to může znamenat také nucený posun ve výkonu hardwaru, aby splňoval minimální požadavky dané Microsoftem. Ten prototiž bude vyžadovat určité vlastnosti CPU i RAM, a poněvadž AI je dnes velkým tématem, dá se očekávat, že výrobci počítačů raději trochu přitlačí, aby se mohli chlubit tím, že mají PC připravené na AI.



Jedním z požadavků bude výkon alespoň 40 TOPS, což třeba nynější Meteor Lake nesplňuje, ten má kombinovaných 34 TOPS (CPU+GPU+NPU). Jak na tom bude Arrow Lake, to zatím není známo, ale víme, že Lunar Lake by měl přinést až 3krát vyšší výkon NPU, tedy by mohl tyto požadavky s přehledem splňovat. Otázkou je kdy. Jak Arrow Lake, tak Lunar Lake, by měly být představeny ještě letos, ale takové plány se zdají být dost optimistické. AMD Ryzen 8000 by se měl přes hranici 40 TFLOPS dostat stejně jako Qualcomm Snapdragon X Elite , který slibuje 45 TOPS. Ten poběží na systému Windows on Arm a možná se nám tu i díky tomuto více rozhoří bitva mezi architekturami x86 a ARM. Letos totiž plánují představit počítače s Qualcommem mnozí velcí hráči na poli s PC, např. Dell, HPE, Lenovo, Asus nebo Acer.

Dalším požadavkem bude navýšení minimálního množství RAM na 16 GB. Minulostí by tak mohly být standardní levná PC s pouhými 8 GB RAM, což už je dnes poměrně málo. Předpokládá se tak navýšení zájmu o paměti DRAM, zejména by mělo jít o typ LPDDR, které by letos měly tvořit 30-35 % objemu DRAM trhu. Tam jde i o to, že zatímco DDR5 se obvykle nabízí jako DDR5-4800 až 5600, LPDDR5x jsou už na rychlostech LPDDR5x-7500 až 8533. A rychlá paměť je pro zpracování AI důležitým prvkem.