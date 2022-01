AMD možná ještě umožní podporu Ryzenů 5000 na deskách s čipsety série 300

Je třeba říci, že podpora moderních procesorů Ryzen 5000 na deskách s čipsety 300 je uskutečnitelná a jde spíše o otázku vůle. Je sice pravda, že výrobci mohou narážet na nedostatečnou paměť pro své BIOSy, které by měly být rozšířeny o podporu dalších procesorů, ale to může zařídit jejich optimalizace (čti: odstranění zbytečností) nebo prostě vydání nové verze, která bude podporovat jen novější procesory.

AMD by přitom dříve Ryzeny 5000 nepodporovalo ani na sérii 400, proti čemuž se ale zvedl odpor veřejnosti, jemuž firma rychle ustoupila . S tím, že dané procesory nebudou oficiálně podporovány na deskách s čipsety 300, jsme se již ale smířili, takže se můžeme ptát, proč AMD uvažuje o tom , že ji nabídne a proč až nyní.



Tuto skutečnost potvrdil David McAfee (Corporate VP a GM, AMD Client Channel), který uvedl, že jde rozhodně o věc, o která se aktuálně ve firmě řeší včetně toho, jak by ji bylo možné zařídit. AMD přitom loni donutilo firmu ASRock k tomu, aby přestala nabízet podporu Ryzenů 5000 na deskách s čipsety X370 a nedávno se také objevila podpora těchto procesorů na některých deskách s čipsety A320

David McAfee také uvedl, že se o tomto tématu ve firmě mezi inženýry a vedením živě diskutuje a řeší se nabízející se možnosti. Takže ještě nic není upečeno a my si musíme počkat na výsledek, ale dle vyjádření tohoto zástupce firmy AMD to vypadá, že se řeší ne to, zda podporu na čipsetech řady 300 zařídit, ale jak toho docílit. Proč se to ale řeší až nyní, to se nedozvíme, ale lze předpokládat, že tu hrála roli i snaha prodávat nové desky.

Dalo by se říci, že AMD by prostě a jednoduše mohlo nechat výrobcům desek volnou ruku, ale je pochopitelné, že nad tím chce mít kontrolu a potřebuje stanovit nějaká pravidla. Ta se budou zřejmě týkat především toho, jak se vypořádat s deskami, které mají nedostatečnou kapacitu pro BIOS (zpravidla 16 MB). A je třeba říci, že v některých případech stačilo prostě se zbavit grafického rozhraní a přejít na prosté textové a asi není důvod předpokládat, že by se takový přístup nedal použít vždy či téměř vždy.

Dle Davida McAffee mají výrobci desek také možnost vybrat si z AGESA ty produkty, které budou podporovány, čili rozhodně lze vytvořit dvě verze BIOSu pro každou desku. Ve firmě se ale obávají spíše toho, že především výkonné procesory jako Ryzen 9 5950X by nemusely na starších deskách poskytnout obvyklý výkon. Jde tu tak i o otázku toho, jakou svobodu rozhodování chce AMD svým zákazníkům poskytnout a zda lze prostě říci, že každý by si měl být vědom toho, že moderní procesor na starší desce nemusí být ideální kombinace.

Je tak pochopitelné, že AMD by chtělo oficiálně podporovat jen takové desky, které zajistí jeho procesorům potřebné podmínky. Na druhou stranu je ovšem výkon procesoru ovlivňován i dalšími faktory, jako je kvalita napájení desek, která také nebývá vždy v pořádku a jde také o chlazení, které určí, jak moc si procesor dovolí běžet na vysokých taktech. A to už plně padá na bedra zákazníka a zvláště v případě výkonných procesorů, k nimž se chladiče už běžně nedodávají, takže proč by si zákazník nemohl rozhodnout i o tom, jakou desku chce použít?

