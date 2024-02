AMD oficiálně potvrzuje Zen 5 na druhou polovinu roku 2024

Společnost AMD chystá novou architekturu Zen 5 a nyní byla opětovně oficiálně potvrzena pro letošní rok. Mělo by se tak stát v jeho druhé polovině, což je sice stále poměrně široký časový úsek, nicméně už dává tušit, že v první polovině příštího roku už budou procesory s touto architekturou běžně k dostání. Firma uvedení v letošním roce potvrdila při prezentaci hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí.



Zen 5 se objeví ve všech sférách. Můžeme ji tak čekat v mobilních produktech ve formě čipů Strix Point , které by podle úniků měly dostat inovované grafické čipy RDNA 3.5, a to s až 16 CU v základním modelu s hybridní architekturou Zen 5 + Zen 5C (tj. o 33 % více CU než dnes), a až 40 CU v modelu Strix Point Halo, kde se v podstatě do procesoru dostane GPU střední třídy (pro představu, Radeon RX 7600 XT jich má 32). V neposlední řadě se dostane na 3krát výkonnější NPU (Ryzen AI) s architekturou XDNA 2 pro úlohy umělé inteligence. Do desktopové oblasti by měly zamířit procesory