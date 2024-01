Znovu unikají data o novém APU od AMD: Strix Point má mít až 40 CU

Strix Point, které budou postaveny na nové architektuře Zen 5. S tou se nesetkáváme poprvé (

Sotva AMD představilo nová APU Hawk Point , už se objevují další informace o nástupci, řadě, které budou postaveny na nové architektuře. S tou se nesetkáváme poprvé ( 1 2 ), nyní se zmínky o nich objevili v na GitHubu v repozitáři k ROCm. Strix Point by měl být k dispozici ve dvou variantách, a to s GPU GFX1150 pro klasický Strix Point Mono a GFX1151 pro Strinx Point Halo. V obou dvou případech mají mít tato GPU inovovanou architekturu RDNA 3+ (někdy také označována jako RDNA 3.5). Očekávat máme vyšší frekvence i vyšší počty jader. Také se tu objeví výkonné NPU XDNA 2 pro zpracování algoritmů umělé inteligence v rámci technologie Ryzen AI.

Pojďme se tedy znovu podívat, co o procesorech zatím proniklo na veřejnost. Pozor, jde o neoficiální informace, takže skutečnost se může lišit. Strix Point Mono má být monolitickým APU vyráběným 4nm procesem. Bude využívat hybridní architekturu kombinující jádra Zen 5 a Zen 5C, přičemž se z nynějšího maxima 8 jader dostaneme nově na 12 jader. Také nám vzroste max. kapacita L3 cache na 32 MB. Zatímco Hawk Point má GPU s max. 12 CU, u Strix Point Mono by mělo jít o 16 CU, tedy o 33% navýšení počtu jader. Budeme-li předpokládat mírné změny architektury i vyšší takty, mohl by jít grafický výkon opravdu hodně nahoru (40-50%?).

má využívat jen architekturu Zen 5, maximem má být dokonce 16 jader. V jeho případě vzroste kapacita L3 cache na 64 MB a opravdu extrémem má být integrované GPU. V jeho případě se totiž hovoří o 40 CU, což je více, než mají Radeony RX 7600 (včetně XT verze ). Zde je opravdu otázkou, jaká bude spotřeba těchto procesorů, když výše zmíněné Radeony mají v desktopových variantách 165-190W TBP. V minulosti se hovořilo o konfigurovatelné TDP od 25 (pro mobilní herní konzole) až do 125 W.