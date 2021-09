Apple bude zkoumat možnosti architektury RISC-V

Architektura RISC-V tak už zaujala i firmu Apple, která aktuálně hledá zkušené programátory se zkušenostmi s touto ISA (Instruction Set Architecture) a kromě toho i takové, kteří jsou seznámeni s ISA ARM Neon. Takoví by měli najít své místo v pracovní skupině Vector and Numerics Group (VaNG) v rámci divize Core Operating Systems, kde jsou vyvíjeny systémy iOS, macOS, watchOS a tvOS.

Od tajnůstkářského Applu se samozřejmě nedozvíme, co s architekturou RISC-V plánuje a dozvíme se pouze to, co se žádá od hledaných zaměstnanců. Jde o oblasti strojového učení, počítačového vidění a zpracování přirozených jazyků. Jsou tu také známky toho, že Apple už spolupracuje s organizací RISC-V International.

Je ale asi ještě brzy se pídit po tom, co by Apple mohl na architektuře RISC-V vytvořit. Je ale zřejmé, že kdyby si ji adoptoval, pak díky její otevřenosti by mohl značně ušetřit na licenčních poplatcích, které aktuálně musí zasílat firmě Arm za každý čip využívající její architekturu. A je také pravděpodobné, že pokud by Apple začal RISC-V ve svých produktech opravdu využívat, nejdříve by nastoupily spíše výkonnostně slabší, jednodušší a úspornější čipy.





