ARMový Snapdragon X Elite přijde v létě spolu s novými Windows

Architektura x86 má už desítky let vedení v počítačích a noteboocích, přičemž se jí prozatím nepovedlo nahradit. Setrvačnost je tu velmi vysoká a konkurence teprve v poslední době přišla s procesory, které by mohly něco změnit, bude-li tomu odpovídat i softwarová stránka. Apple tak začal přecházet na architekturu ARM před pár lety a přechod dokončil teprve nedávno. Dostatečně vysoký výkon, nízká spotřeba a v mnoha případech i nižší cena se ukázaly být rozhodně výhodou. Konkurenční procesory dosud braly spíše low-endová řešení, nicméně to by se letos mohlo začít dost měnit. Končí exkluzivita Microsoftu s Qualcommem, a tak nové procesory na ARMu má chystat AMD i Nvidia . I samotný Qualcomm přichází s podstatně větším kalibrem, než byly jeho procesory 8cx.