Bezpečné nehořlavé baterie díky elektrolytu z hasicích přístrojů

Spousta lidí se bojí požárů elektromobilů, ačkoli statistiky zatím neukazují , že by hořely více, spíše naopak. Zde je ale potřeba se mít na pozoru, neboť jde o data z relativně nových aut a je zatím nezodpovězenou otázkou, jak moc hořet budou, až bude mít spousta z nich baterie s věkem přes 10-15 let. Toto se částečně řeší akumulátory LFP, které mají nižší tendenci k hoření, dobré by v tomto měly být i sodíkové baterie Na-Ion a různé typy solid-state akumulátorů s pevným elektrolytem. Řešením může být ale i použití tekutých elektrolytů, které nebudou hořlavé a budou dokonce retardérem hoření . Jeden takový typ představili vědci z Hunan University.