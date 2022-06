Bill Gates označil kryptoměny a NFT založené na "teorii většího blázna"

Hodnota kryptoměn v posledních týdnech padá k zemi a kriticky se k nim vyjádřil i. Stalo se tak na konferenci TechCrunch: Climate 2022. Ve zkratce řekl, že je zvyklý na aktiva jako farmy, které mají nějakou produkci, společnosti, které vyrábí produkty. Nechce se však zaplétat v něčem (myšleno kryptoměny, NFT), co je 100% založené na "teorii většího blázna", která se zakládá na tom, že se najde ještě větší hlupák, který za danou věc zaplatí ještě větší balík peněz. Gates navíc podotknul, že do této oblasti nehodlá investovat, a to ani na dlouhou, ani na krátkou pozici (tedy ani na to, že se cena zvedne, ani na to, že klesne). Dále ještě sarkasticky přihodil, že "je zjevné, že drahé digitální obrázky opic nesmírně pomohou světu" (narážka na Bored Apes Yacht Club ).