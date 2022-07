Blizzard chce koupit studio Proletariat pro urychlení vývoje World of Warcraftu

Přípravy nového datadisku pro World of Warcraft by měly být v plném proudu , k tomu tu máme Overwatch 2, Diablo Immortal nebo mobilní hru Warcraft Arclight Rumble. Zároveň by měl probíhat vývoj hry Diablo IV. Nedostatek lidí může tedy nejenom posunovat ohlášené termíny , ale mít i vliv na kvalitu, což může být i jednou z možných příčin odlivu platících hráčů

Akvizicí studia Proletariat by tedy Blizzard mohl získat celý tým vývojařů, který by se dle aktuálně dostupných informací měl zapojit do příprav nového datadisku World of Warcraft: Dragonflight. Tato zpráva se navíc objevila den poté, co bylo ohlášeno ukončení vývoje hry Spellbreak . Z pohledu čísel nešlo o nějak výrazně úspěšný titul, na platformě Steam byl průměrný počet hráčů 166 v posledním měsíci.