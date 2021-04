CEO firmy Cisco očekává, že nedostatek čipů potrvá ještě déle než rok

CEO firem Cisco a Intel, čili Chuck Robbins a Patrick Gelsinger, jsou tak stejného názoru. Gelsinger k tomu pro Yahoo Finance Live uvedl, že není možné postavit nové továrny přes noc. Je to otázka alespoň dvou let, i když k tomu lze dodat, že ne jen pomocí nových továren coby budov lze zvyšovat výrobní kapacitu. Může se rozšiřovat i kapacita samotných linek či výtěžnost procesů, ale to nic nemění na tom, že nové továrny jsou zkrátka potřeba a bez nich to nepůjde. Rozhodně ne při stávající poptávce.